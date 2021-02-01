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سيارات

لعشاق السيارات الكورية.. مقارنة بين هيونداي إلنترا وهيونداي النترا HD

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:02 ص
هيونداي إلنترا 2021
هيونداي إلنترا 2021
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أماني نوار
تعتبر هيونداي من الشركات  التي لها تاريخ طويل في مجال صناعة السيارات ، كما أنها من أكثر العلامات التي تحرص على رضاء العميل عن طريق تطوير جميع طرازاتها ، وفي هذا التقرير نقدم مقارنة بين أكثر موديلات هيونداي انتشارا ، وهما النترا 2021 ، وهيونداي إلنترا HD قبل أن تفكر في الشراء .

هيونداي النترا 2021

تأتي هيونداي إلنترا 2021 بتصميم جديد وقوي، فجاءت بتصميم رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة.


السيارة تستمد قوتها بمحرك 1600 سي سي 140 حصانا متصلا بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات، والفتيس ينجح في إبراز قوة المحرك فيأتي بقوة حصانية كبيرة.

هيونداي النترا HD 2021

تستمد قوتها محرك رباعي الأسطوانات، سعة  1600 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 121 حصان، وبعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

 كما حصلت الفئات الأعلى من السيارة  على باقة من وسائل الامن والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني  الخاص بالفرامل EBD.


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