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سيارات

يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:00 م
هيونداي تايجر Hyundai-TIGER
هيونداي تايجر Hyundai-TIGER
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اشرف عطية
بعد أشهر قليلة من إعلان هيونداي بيعها الكلب الآلي بوستون داينامكس Boston Dynamics للشرطة، كشفت أيضا عن مركبة جديدة تحت اسم تايجر، وهي ذاتية القيادة من تطوير هيونداي للتنقل فوق التضاريس الوعرة فيمكنها السير في أي بيئة وسوقت لها هيونداي بصور في الفضاء الخارجي، في إشارة منها إلى أن تايجر تستطيع السير على سطح القمر.


هيونداي تايجر hyundai tige معززة بمستشعرات فوق صوتية 360 درجة وثمانية كاميرات وGPS وتقنية اتصال 4G ورادارين أرضيين للاستكشاف ومسح المحيط الجغرافي ويمكن برمجتها لتتناسب مع جميع المهام.


المركبة هيونداي تايجر hyundai tige موجهة لحمل المؤن والقيام بمهام الإنقاذ الخطرة وتوصيل الطلبات واللقاحات والأمصال، وهي ذاتية القيادة وبها أنظمة التنقل الذاتية المعقدة للأرجل والعجلات، والتي تسمح للمركبة بـ المشى فوق التضاريس الوعرة.


مركبة هيونداي الجديدة يمكن أن يتم بيعها على هيئة منصة فقط لبناء أي هيكل عليها، وبالإمكان وضع تايجر على عدد من الهياكل المختلفة لتناسب المهام الشاقة مثل الاستطلاع في الأماكن الصعبة، وهي تعمل بنظام دفع كلي وتحكم في جميع الاتجاهات 360 درجة.


وقد أعلنت شرطة هاواي الأمريكية مؤخرا عن شراء كلب بوستون داينامكس Boston Dynamics الآلي بسعر 150,000 دولار، ولكن بتعديلات خاصة وعسكرية لتجعله كلبا بوليسيا من الطراز الأول ليتناسب مع جميع المهام الصعبة للشرطة و للكشف عن الهاربين من القانون.

يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور
يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور
يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور
يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور
يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور
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