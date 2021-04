أفضل 5 سيارات سيدان ياباني فى السوق المصري.. الأرخص بـ256 ألف جنيه | صور

4/21/2021 9:05:47 AM

نجحت العلامات اليابانية العريقة فى مجال صناعة السيارات أن تثبت أقدامها بقوة داحل السوق المصرى منذ سنوات عدة، لما توفره من إصدارات متعددة مزودة بحزمة من التجهيزات منها وسائل الأمان و الرفاهية الداخلية، أضف على ذلك أفضل أداء، وأعطال أقل، كما أن أسعار هذه الفئة مغرية، حيث تبدأ من 256 ألف جنيه.

وفى إطار ذلك يقدم موقع " صدى البلد " الإخبارى، قائمة بأفضل 5 سيارات سيدان فى السوق المصري لعام 2021.

1 ـ هوندا سيفيك موديل 2021

ينتمى طراز هوندا سيفيك لفئة السيارات السيدان، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي و ينتج قوة قدرها 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

تعتمد هوندا سيفيك على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كلم/س، فى غضون 11.6 ثانية، و دعمت هوندا سيارتها بالعديد من المواصفات القياسية و وسائل الأمان، ومنها الوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني VSA.

كما حصلت هوندا سيفيك على مصابيح ضباب هالوجين، وفرامل يد كهربائية وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وفتحة سقف ومقابض أبواب نيكل، ومكيف هواء أتوماتيك مزودج، وكاميرا خلفية، والنظام الترفيهي مكون من شاشة وسائط 7 بوصة.

طرحت سيارة هوندا سيفيك موديل 2021 فى السوق المصري المحلي ، بقيمة بلغت 459 ألف جنيه.



2 ـ تويوتا كورولا موديل 2021

تميزت سيارة تويوتا كورولا 2021 بنعومتها و سلاستها على الطرق وذلك عن محركها الذى جاء بسعة 1600 سي سي و ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن.متر، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.7 ثانية.

وحملت تويوتا كورولا عدة تجهيزات وكماليات ، جنوط رياضية 17 بوصة، ووسائد هوائية أمامية وستائرية، وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة، كاميرا خلفية، وشاحن هاتف لاسلكي وخاصية ضم المرايات الكهربائية أوتوماتيك، ورشاشات للمصابيح الأمامية.

احتوت السيارة تويوتا كورولا على مجموعة من المواصفات القياسية و وسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS و توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP.

سعر سيارة تويوتا كورولا فى السوق المصري المحلي موديل 2021 :

الفئة الأولى M\T بـ 290 ألف جنيه.

الفئة الثانية A/T Basic بـ315 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Active Plus بـ318 ألف جنيه.

الفئة الرابعة STD بـ 350 ألف جنيه.

الفئة الخامسة Comfort plus بـ353 ألف جنيه.

الفئة السادسة F/O بـ380 ألف جنيه.

الفئة السابعة H/L بـ 450 ألف جنيه.

3 ـ ميتسوبيشي لانسر موديل 2021

حصلت سيارة ميتسوبيشي لانسر 2021 على خيارين من المحركات، الأول محرك من 4 سلندرات بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن.متر، و المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي بقوة 150 حصان وعزم 210 نيوتن.متر، وكلاهما يعملان مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT دفع أمامى.

وتأتى ميتسوبيشي لانسر بنظام مثبت سرعة يمكن التحكم فيه من خلال عجلة القيادة، مع تحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب مع إمكانية تغيير نظام القيادة، كما أنها مجهزة بعدد من المواصفات القياسية بينها أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS و نظام التوزيع الالكترونى EBD، و زودت بمصابيح أمامية وخلفية هالوجين ومساحات مصابيح أمامية.

سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر فى السوق المصري موديل 2021 :

الفئة الأولي بسعر 270 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 310 ألف جنيه.



4- سوبارو امبريزا

ينتمى طراز سوبارو امبريزا لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 114 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن. متر، تقترن بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة زمنية 12.6 ثانية.

دعمت سيارات سوبارو امبريزا بمنظومة الدفع الرباعي ، و بمجموعة من المواصفات و وسائل الأمن والسلامة، ومنها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD، وفرامل كهربائية.



بلغ سعر سوبارو أمبريزا موديل 2021، حوالى 360 ألف جنيه فى السوق المصري.



5 ـ سوزوكي سياز موديل 2021

حصلت سيارة سوزوكي سياز على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي و ينتج قوة قدرها 104 حصان وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، و تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تحتوى سوزوكي سياز موديل 2021 على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها جنوط 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة LED مع امكانية التحكم في ضبط مستوي الإضاءة، ومرايات جانبية كهربائية، ومقابض الأبواب من الكروم، وعجلة القيادة مكسوة من الجلد، ومثبت سرعة، وزر تشغيل المحرك، ومقاعد من الجلد، وزجاج كهربائي، وشاشة 4.2 بوصة.

وطرحت أسعار سيارة سوزوكي سياز موديل 2021 فيس ليفت، بقيمة 256 ألف جنيه فى السوق المصري.