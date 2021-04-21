أردوغان يعين وزيرًا جديدًا للتجارة ويستحدث وزارتين جديدتين

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محمد موش وزيرا جديدا للتجارة، بحسب ما جاء في مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.

وأضاف المرسوم الرئاسي أنه تمت إقالة روهسار بيكجان من المنصب دون توضيح سبب التغيير أو أي تفاصيل أخرى، بحسب وكالة "رويترز".

كما قرر أردوغان تعيين ديريا يانيك وفيدات بيلجين لتولي وزارتين مستحدثتين هما الأسرة والعمل على الترتيب.

كانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرئيس التركي ينوي إجراء تعديلا وزاريا قريبا.

وأصدر الرئيس التركي أردوغان مرسوما رئاسيا يقضي باستحداث وزارتين جديدتين في الحكومة التركية.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، نص المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتقسيم وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية إلى وزارتين منفصلتين.