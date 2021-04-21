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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة طبيعية .. منة فضالى تتألق من سيارتها

صدى البلد

نشرت الفنانة منة فضالي ، عدة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منة فضالى من سيارتها ، وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة: " صباحكم كله خير".

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من ناحية أخرى، تشارك منة فضالي في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، والذي يعرض في الموسم الدرامي الجاري.

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور ابن عمه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

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