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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 موتوسيكلات صينية اقتصادية في مصر.. سعر ومواصفات| صور

أفضل 5 موتوسيكلات
أفضل 5 موتوسيكلات "صينية" اقتصادية في مصر.. سعر و مواصفات

تعتبر الدراجة النارية أو "الموتوسيكل" أحد أفضل وسائل المواصلات التي يفضلها الكثيرون؛ لكونها خفيفة الوزن، وسَلِسَة في التنقل، وبالتالي يمكن الذهاب بها لأي مكان بسهولة، خاصةً في أوقات الزحام.
 

وشهدت الفترة الماضية، ظهور العديد من موديلات "الموتوسيكلات الاقتصادية، وأغلبها صينية الصنع؛ نظرا لانخفاض ثمنها، مقارنة بموديلات أخرى في الأسواق، فضلا عن أنها موفرة في استهلاك الوقود. 

فى إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، قائمة بأفضل 5 موتوسيكلات صينية في مصر.

1 ـ موتوسيكل هوجان f250

حصلت دراجة هوجان  f250 على محرك قوي 250 سي سي، مع كاتينة تبريد هواء، وفرامل باكم أمامي وخلفي تعطي قوة وثباتًا، تم تعديلها بشكل كامل عن الطراز السابق، حتى يكون أكثر ثباتا، وجاء الموتوسيكل بـ"عداد ديجيتال رقمي" بشكل جميل ومميز، والموتور يعمل على كاتينة.

يبدأ سعر موتوسيكل هوجان f250 موديل 2021، من 19.500 جنيه.

2 ـ موتوسيكل هوجان  f200  

تمتلك الدراجة النارية هوجن f200  موتور 200 سي سي، وسعة خزان البنزين 8.5 لتر، ويستهلك 1 لتر لكل 50 كم، وتصل سرعته القصوى الى 140 كم، ومؤشر البنزين ديچيتال، مع أنوار “ليد” عالية وقوية، ومزود بـ 2 باكم أمامي - 1 باكم خلفي، ويعمل أيضا بتبريد الماء، ويأتي بعداد ديجيتال إلكتروني.
 

يبدأ سعر موتوسيكل هوجان f200 موديل 2021 من 18.500 جنيه.

3ـ موتوسيكل حلاوة 200

يحتوي الموتوسيكل حلاوة 200 موديل على 2020 محرك سعة 200 سي سي، وينتج قوة 12 حصان وسعة خزان الوقود 7.5 لتر، يستهلك 2.6 لتر لكل 100 كم، وتصل سرعته القصوى الى 140 كم، ومزود بنظام تعليق بـ 2 مساعد خلفي.
 

يبدأ سعر "موتوسيكل" حلاوة 200 موديل 2020 من 17.500 جنيه.

4ـ موتوسيكل حلاوة تايجر

جاء الموتوسيكل تايجر 2020 بمحرك سعة 150 سي سي، وتصل قوته إلى 25 حصان، بمعدل 7500 دورة في الدقيقة، وبعزم 12.26 نيوتن/ متر، بمعدل 5000 دورة في الدقيقة، ﺑالإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺯﻳﺖ؛ ليساﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻳﺪ الدراجة، ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻴﻘﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ ما بين 45 إلى 50 ﻛﻴﻠﻮ متر.

يبدأ سعر "موتوسيكل" حلاوة تايجر موديل 2020 من 17000 جنيه.

5ـ موتوسيكل حلاوة إكسبريس

يأتي الموتوسيكل حلاوة إكسبريس موديل 2020، بمحرك سعة 150 سي سي، وقوة عزم  12 حصان، وسعة خزان البنزين 7 لتر، يستهلك 1 لتر لكل 40 كم، وتصل سرعته القصوى إلى 140 كم، مزود بنظام تعليق  بـ2 مساعد خلفي؛ لتفادي الطرق الصعبة، كما جاء حلاوة إكسبريس موديل 2020 بفرامل 2 باكم أمامي- 1 باكم خلفي، ويعمل أيضا بتبريد الماء.

يبدأ سعر "موتوسيكل" حلاوة إكسبريس موديل 2020 من 16.500  جنيه.

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