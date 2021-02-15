ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:04 ص
مزاد جديد مارس المقبل
مزاد جديد مارس المقبل
Advertisements
اشرف عطية
ينتظر محبو السيارات وراغبو الشراء انطلاق مزادات بيع السيارات، حيث تنطلق في مصر خلال الفترة المقبلة عدة مزادات متنوعة، منها مزاد سيقام في الأول من شهر مارس المقبل، وهو مزاد لسيارات النيابات. 

سيضم مزاد 1 مارس المرتقب سيارات من ماركات متنوعة وموتوسيكلات وسيارات بيك أب ومعدات وطرازات مختلفة بعضها يُرخص والبعض الآخر لا يرخص، وثمن كراسة الشروط 400 جنيه والتأمين 10.000 جنيه. 

ويشمل مزاد 1 مارس عددا من قطع الغيار التي تشمل إطارات سيارات وبطاريات وقطع غيار سيارات متنوعة وغيرها من البضائع و مبلغ تأمين المزاد هو 10 آلاف جنيه ويدفع 20% فور رسو المزاد على المزايد والباقي يمكن دفعه خلال 15 يومًا من تاريخ المزاد اي بحد اقصي 15 مارس.  

وسيقام المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا وتطلب كراسة الشروط من هيئة الخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي . 

ماركات السيارات المعروضة للمزايدة في 1 مارس : 

فيات

شيفروليه

بيجو

نصر

هيونداي

اسبراينزا

لادا

سوزوكي

ميتسوبيشي

سكودا

بولونيز

باجاج

روك

دايون

جولد

سيات ابيزا

فيات ريتمو

هوندا

مرسيدس

فولكس فاجن

جيب شيروكي

نيسان

تويوتا

كيا 
موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"
موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"
موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"
موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مزاد علني لبيع سيارات مخزنة في جمارك المطار.. التفاصيل والشروط

مرسيدس وجيب وهيونداى وكيا في مزاد بجمارك السويس.. تفاصيل

تفاصيل مزاد 23 فبراير للبضائع والسيارات المخزنة بجمارك السويس

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات.. ومواعيد مباريات اليوم الاثنين

الكتكوت بـ 6 جنيهات.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

آخر قرارات وزير التربية والتعليم 2021.. مواعيد الامتحانات وخيارات لعدم استكمال الدراسة

تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم.. وهذا موعد تساقط الثلوج

خرج من الجيزة متوجها لأسوان.. تفاصيل رحلة بهاء على حمار لتوثيق عادات الصعايدة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

هيونداي تطرح إصدارا جديدا من أكسنت HYUNDAI ACCENT RB في مصر.. صور