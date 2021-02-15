موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"

تنطلق في مصر خلال الفترة المقبلة عدة مزادات متنوعة ، منها مزاد سيقام في الأول من شهر مارس المقبل، وهو مزاد لسيارات النيابات. ينتظر محبو السيارات وراغبو الشراء انطلاق مزادات بيع السيارات، حيث





سيضم مزاد 1 مارس المرتقب سيارات من ماركات متنوعة وموتوسيكلات وسيارات بيك أب ومعدات وطرازات مختلفة بعضها يُرخص والبعض الآخر لا يرخص، وثمن كراسة الشروط 400 جنيه والتأمين 10.000 جنيه.





ويشمل مزاد 1 مارس عددا من قطع الغيار التي تشمل إطارات سيارات وبطاريات وقطع غيار سيارات متنوعة وغيرها من البضائع و مبلغ تأمين المزاد هو 10 آلاف جنيه ويدفع 20% فور رسو المزاد على المزايد والباقي يمكن دفعه خلال 15 يومًا من تاريخ المزاد اي بحد اقصي 15 مارس.





وسيقام المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا وتطلب كراسة الشروط من هيئة الخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي .





ماركات السيارات المعروضة للمزايدة في 1 مارس :





فيات





شيفروليه





بيجو





نصر





هيونداي





اسبراينزا





لادا





سوزوكي





ميتسوبيشي





سكودا





بولونيز





باجاج





روك





دايون





جولد





سيات ابيزا





فيات ريتمو





هوندا





مرسيدس





فولكس فاجن





جيب شيروكي





نيسان





تويوتا





كيا