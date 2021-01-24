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تعويضات للعاملين وبيع أصول الشركة في مزادات علنية.. أبرز تصريحات وزير قطاع الأعمال عن شركة الحديد والصلب

الأحد 24/يناير/2021 - 06:48 ص
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
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حمزة شعيب
أعلن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العديد من القرارات خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، ونرصدها لكم في السطور التالية:

أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن الحد الأدنى لـ  تعويضات العاملين بالحديد والصلب بحلوان  225 ألف جنيه وذلك وفقا للبيان المعلن من الوزارة.

وتابع توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر" أن الاجتماع مع وزارة القوى العاملة سيتم خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن عدد عمال الشركة 6400 وسيحصلون على التعويض بمجرد الاتفاق عليه.

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن أصول شركة الحديد والصلب بحلوان ستباع في مزادات علنية بمنتهى الشفافية، لافتا إلى أن الأصول ثلاثة أنواع هي الأرض، وما فوقها من الورش والوحدات، ومعدات سيجري تخريدها وبيعها.

وأوضح وزير قطاع الأعمال": "إعلان تصفية شركة حلوان الحديد والصلب لن يكون قبل 3 أسابيع أو شهر حتى تنتهي إجراءات تسجيل الشركة الجديدة، وباب الحوار المجتمعي حول التصفية خلال هذه الفترة.

أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن إعلان تصفية شركة حلوان الحديد والصلب لن يكون قبل 3 أسابيع أو شهر حتى تنتهي إجراءات تسجيل الشركة الجديدة، وباب الحوار المجتمعي حول التصفية خلال هذه الفترة.

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