بشرة خير | تاج الدين : لدينا القدرة على إنتاج لقاح كورونا محلياً

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر دولة كبيرة وعريقة ولدينا القدرة على إنتاج لقاح كورونا، موضحا أن شركة «فاكسيرا» تعمل في مصر أكثر من 100 عاما، وهذه المؤسسة العريقة تنتج أنواع نادرة للقاحات والأمصال، وتستطيع عمل خطوط إنتاج أخرى للمشاركة في محاربة وباء فيروس كورونا خاصة أن لديها قدرات في ذلك.

وأضاف «تاج الدين» خلال تصريحات تلفزيونية، أن أزمة كورونا أكدت وجود إمكانيات وقدرات محلية تصتيع المشاركة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك أزمة في وصول اللقاحات لبعض الدول .

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إلى أنه لابد من إعادة تأهيل قدراتنا الإنتاجية، وفي القريب العاجل سيكون هناك أكثر من شركة مصرية ستساهم في إنتاج لقاح كورونا، وسيكون هناك عمل على التصدير خارج البلاد أيضا بعد عملية الإنتاج.

وأوضح أن كل اللقاحات التي خرجت بشأن كورونا أصدر لها التصريح العاجل او الطوارئ، لانها لم تمر بكل المراحل والتجارب، وبالتالي يصدر ترخيص مؤقت، لأنها لم يأخذ الفترة الزمنية التي تمر بها، وقد يكون هناك أثار جانبية، والأهم هو الأمان والفاعلية ويعتمد من الدول رسميا بعد ان يتم التجارب.