محافظ قنا يشارك في حملة ليلية بالطرق السريعة للكشف عن متعاطي المخدرات 



أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية ليلا بعدد من الكمائن و النقاط المرورية ، لمتابعة فحص تحليل المخدرات لقائدى السيارات علي الطرق السريعة و مدي إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافقه خلال الجولة العميد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا، والعميد وليد العاطون، رئيس وحدة مباحث المرور، والدكتور خالد ابراهيم المقدم، مدير الطب الشرعي بقنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ قنا، استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات علي الطرق السريعة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، مُشدداً على أن عملية التحاليل تجرى فى سرية تامة بدون الإفصاح عن أى بيانات تخص الشخص الذى يتم إجراء التحليل له، للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمواد المخدرة ومنع حوادث الطرق والحفاظ علي أرواح المواطنين.

و أوضح محافظ قنا، أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.



وأضاف الداودى، أن لجنة فحص تحليل المخدرات لقائدى السيارات تضم فريق متخصص من الطب الشرعي قسم المخدرات والسموم وصندوق مكافحة الإدمان ومباحث المرور .



وتابع محافظ قنا، أنه التزاما بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا تقوم إدارة مرور قنا، بحملات مرورية مكثفة للتأكد من ارتداء ركاب السيارات والسائقين للكمامات، مع توقيع الغرامة الفورية على المخالفين وكذا المرور على مواقف سيارات الأجرة لإلزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات.



من جانبه قال مدير الطب الشرعي بقنا، بأنه تم اليوم إجراء فحص تحليل المخدرات لـ ٥٤ سائق حتى الآن بنقطة تفتيش الكيلو ٦ وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، كما قامت اللجنة أمس باجراء الفحص لـ ٦٥ سائق بنقطة تفتيش كيلو ١٠ بمركز قفط.

و أوضح مدير الطب الشرعي، بأنه تبين تعاطي ٦ حالات من السائقين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات للكشف على تعاطي السائقين للمواد المخدرة بجميع مراكز المحافظة.



محافظ قنا يتابع حملة أمنية للكشف عن تعاطي المخدرات

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