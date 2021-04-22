بدرية طلبة تشارك جمهورها فيديو من مسلسل اللى مالوش كبير

نشرت الفنانة بدرية طلبة فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل إنستجرام من مسلسل اللى مالوش كبير.





وظهرت فى مشهد مع الفنانة دينا فؤاد وكتبت معلقة:" اللى مالوش كبير زغروطة دعواتكم معانا يارب".









مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهمعايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.









مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا معياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير،بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.





وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» شخصية غزل، الفتاة القوية التي تنتمي لطبقة شعبية،تدخل في صراعًا مع أحمد العوضي الذي يجسد شخصية سيف الخديوي ومتزوج من الفنانة دينا فؤاد ولا يوجد بينهما أي مشاعر، وفي ظل الاصطدام والصراع بين «سيف» و«غزل» يتعاونان سويًا ويقعان في غرام بعضهما ويضطرانلمواجهة عنصر الشر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.