نادية الجندي ناعية مصطفى محرم: فقدنا أهم أعمدة صناعة السينما المصرية

نعت الفنانة نادية الجندي الكاتب والسينارست مصطفى محرم، الذي توفي اليوم إثر تعرضه لأزمة صحية.

ونشرت نادية الجندي صورة لها مع الراحل وعلقت قائلة: "‬‏‪ببالغ من الحزن والأسي بنعي صديقي ورفيق مشواري الفني الكاتب الكبير #مصطفي_محرم فقدنا واحد من أهم أعمدة صناعة السينما المصرية والعربية بدأت مشواري الفني معاه في فيلم #الباطنية وتوالت أعمالنا المتميزة في #وكالة_البلح #وداد_الغازية #الخادمة #شهد_الملكة #الخادمة #امراة_فوق_القمة #الامبراطورة #امن_دولة ومسلسل #مشوار_امراة، كلها أعمال قوية وناجحة وحازت أعجاب الجمهور، حزنت جداً لسماع هذا الخبر وفقدت إنسان عزيز عليا الله يرحمه يارب خالص التعازي لأسرته وأبنه #حسين_مصطفي_محرم ولكل محبيه #نادية_الجندي ".

ويعد الكاتب مصطفى محرم، الذي رحل عن عالمنا اليوم، أحد أهم كتاب السيناريو المصريين، عمل مع اغلب أدباء مصر وحول أعمالهم إلى أفلام ظلت علامات في تاريخ السينما المصرية مثل "أغنية على الممر"، "الراقصة والطبال " وغيرها، اتجه منذ التسعينيات للدراما ليصنع بعض المسلسلات المتميزة التي حققت نجاحا مبهرا.

مصطفى محرم تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، حيث أعلن نجله حسين مصطفى محرم الخبر على حسابه بموقع فيس بوك وكتب: "والدى فى العناية المركزة.. أرجو الدعاء".

ومن أعمال الراحل مصطفى محرم، "مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"، "الباطنية"، "وكالة البلح"، "درب الهوى"، "حتى لا يطير الدخان"، "الراقصة والطبال"، "أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "السكاكينى"، "لعدم كفاية الأدلة"، "أبناء وقتلة"، "المرأة الحديدية"، "اغتيال مدرسة"، "الهروب"، "حارة برجوان"، "سمارة الأمير"، "الغرقانة"، "دانتيلا" و"حائط البطولات" وغيرها.

كما قدم مصطفى محرم مسلسلات "رد قلبى"، "عائلة الحاج متولى"، "العطار والسبع بنات"، "مشوار امرأة"، "على يا ويكا"، "ريا وسكينة"، "قاتل بلا أجر"، "الباطنية"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "سمارة"، "ميراث الريح"، "مولد وصاحبه غايب" وغيرها.