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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرب أهلية الحلقة 10 : نور تترك منزل مريم بسبب تمارا

صدى البلد

شهدت احداث الحلقة ١٠ من مسلسل حرب اهلية بطولة النجمة يسرا، معرفة محمود حجازي "زياد" بما دار بين والدته وجميلة عوض "تمارا"، وإخبار الأخيرة لوالدته بحقيقة أسرة "نور" مايان السيد.

وبعد علم "زياد" يخبر "نور" بما جرى، حيث تدور مواجهة حادة بينها وبين "تمارا"، وتخبرها بأنه مريضة نفسية لا تحب الخير لأحد، ولا يريد أي شخص صداقتها أو الارتباط بها لما تضمره من كراهية للآخرين وسعادتهم.

وعلى وقع المشاجرة، تتدخل يسرا "مريم" وتنفعل على "نور" بعد ما قالته لتمارا، وتصفعها على وجهها، لتقرر نور ترك منزل "مريم" والذهاب للعيش في منزل شقيقها "حسين" خالد حجاج عبد العظيم.


وبعد مرور أيام، تذهب مريم لنور لتطلب منها أن تعود لمنزلها، وتخبرها أنها تفتقدها، إلا أن الأخيرة تطلب منها أن تتركها يومين في منزل شقيقها.

 

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حرب أهلية الحلقة 9 | يوسف يستولي على مستشفى مريم ونادين تكتشف حملها

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.


وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الأتربي، رمزى العدل.

بيومي فؤاد محمود حجازي أروى جودة مايان السيد هنادي مهني سامح عبد العزيز عبير صبري مسلسل حرب اهلية المخرج سامح عبد العزيز

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