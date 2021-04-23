عبير صبري: مجبرة على القعدة في البيت لهذا السبب.. فيديو

القعدة في البيت

حلت الفنانة عبير صبري، ضيفة على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وقالت "صبري"، خلال استضافتها ببرنامج ببرنامج "رمضان أحلى"، تقديم الإعلامية "أسما إبراهيم"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مفيش خروجات في شهر رمضان في ظل كورونا وأنا مجبرة علي قعدة البيت".



وأضافت: "فيروس كورونا لم يفرق معايا غير في السفر"، متابعه: "بحب قاعدة البيت والسهر في البيت، ولو فيه كتب أو تليفزيون أنا قاعدة مبسوطة".



وتابعت: "بحب الطقوس العاطفية، وبحب أدي الحب.. والحياة بتعلمنا أن الرومانسية المفرطة تؤذي الشخص، وممكن اللي قدامك يحبها ويستفيد بيها بس ممكن تؤذي الشخص".