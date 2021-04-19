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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبير صبري تكشف مفاجآت لأول مرة في رمضان احلى على صدى البلد.. فيديو

عبير صبري
عبير صبري

تحل الفنانة عبير صبري، ضيفة على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الخميس المقبل.

 

وتكشف الفنانة عبير صبري عن دورها في مسلسل موسي الذي تشارك في بطولته حاليا مع الفنان محمد رمضان، كما تتحدث عن الحب في حياتها وتكشف العديد من التفاصيل.

 

وتتحدث صبري عن أبرز أعمالها الفنية، والمشكلات التي تعرضت لها على المستوى الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، إضافة إلى طقوسها خلال شهر رمضان.

 

ويُذاع برنامج "رمضان أحلى"، الذي تقدمه الإعلامية "أسما إبراهيم"، في تمام الساعة 12 مساء الخميس.

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