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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في مأرب

اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين في معارك عنيفة غرب مأرب

صدى البلد

أعلنت قوات الجيش اليمني، مقتل ما لا يقل عن 50 عنصرا من مليشيات الحوثيين، يوم الخميس، في معارك عنيفة اندلعت إثر مواصلة الحوثيين شن هجماتهم على محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، أن "مليشيات الحوثيين حاولت عدة مرات التسلل إلى مواقع الجيش اليمني، بجبهة المشجح، شرقي مديرية صرواح، في الجزء الغربي من محافظة مأرب، إلا أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، أحبطت كل محاولاتهم".

وأضاف الموقع، أن "مدفعية الجيش اليمني، استهدفت تعزيزات تابعة لمليشيات الحوثيين، في المشجح، تزامنًا مع غارات جوية شنتها طائرات تابعة لقوات التحالف العربي، استهدفت مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم".

وطبقًا لموقع القوات اليمنية المسلحة، فإن المواجهات والغارات والقصف المدفعي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 من مليشيات الحوثيين، وإصابة عدد آخر، إلى جانب تكبدهم خسائر في المعدات العسكرية.

 

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