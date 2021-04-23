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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته.. معلومات عن رياض القصبجي

رياض القصبجي
رياض القصبجي

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنان رياض القصبجي المعروف بالشاويش عطية، الذي رحل عام 1963، لكن أعماله مازالت خالدة في تاريخ السينما المصرية، خاصة الدويتو المشترك بينه وبين الفنان الراحل إسماعيل يس. 

رياض القصبجي مع إسماعيل يس

تاريخ رياض القصبجي

ولد رياض القصبجي في جرجا بسوهاج، وكان مسار حياته مختلفا حيث بدأ عمله محصلا بالسكة الحديد، إلى جانب لعبه رياضة حمل الأثقال والملاكمة، رغم أنه لم يتعلم القراءة والكتابة في صغره. 

تعلق رياض القصبجي بالتمثيل وهو في سن كبيرة، والتحق بفرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، ثم استقال من عمله وانتقل إلى القاهرة وتعرف على الفنان محمود شكوكو الذي قدمه لعلي الكسار آنذاك. 

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قدم رياض القصبجي أول أدواره في الفيلم الشهير سلفني 3 جنيه عام 1939، وكان أجره في أول حياته الفنية 50 قرشا، وظل يتنقل بين الفرق المسرحية التي كانت منتشرة ومتنوعة آنذاك. 

تدهورت الحالة الصحية للفنان رياض القصبجي في العام الأخير لحياته، وحاول الاشتراك تمثيليا في فيلم الخطايا، إلا أن صحته لم تساعده، وعاد إلى منزله مريضا حتى يومه الأخير.

رياض القصبجي الشاويش عطية إسماعيل يس فيلم الخطايا وفاة رياض القصبجي

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