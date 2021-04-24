مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 11.. لواء المخابرات المصرية يعنف أحمد عز

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الحادية عشرة لمسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة الحادية عشر لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة لمسلسل هجمة مرتدة، بقيام المخابرات المصرية بتخدير سيف العربي (احمد عز) وتركه في قلب الصحراء، لملاحظة كيف سيتصرف وسيأتي في الموعد المحدد له وفقا لأول تدريب وضعه له اللواء فاروق السوهاجي (احمد فؤاد سليم) الذي يعده للمهمة الجديدة.



يقوم سيف بغرس عصا في الرمال ووضع حصى لملاحظة اتجاه الشمس ومن ثم تحديد خط سيره، واتجه سيف في طريقه فيجد بئرا يذهب إليها ليغتسل ويشرب الماء، لكنه يقابل عناصر مسلحة من البدو يسألونه عن هويته.



يحاول سيف خداع البدو ويصطنع شخصية شاب ريقي ويقول لهم إنه تم سرقته وتركه في الصحراء، فيقوموا بحبسه للتأكد من معلوماته، لكن سيف يتمكن من الهرب بصحبة أحد أبناء هؤلاء البدو.



تتواصل المخابرات العامة لأحد الجواسيس المتسللين الذي تربطه علاقة بإحدى الفتيات المكلفات بمراقبة دينا ابو زيد (هند صبري) ، في الوقت الذي تتلقى فيه الاخيرة ايميل مهمًا من مركز الجبارتي التابع للدكتور سعيد خليل (احمد حلاوة).



وتختتم احداث الحلقة الحادية عشرة لمسلسل هجمة مرتدة، بوصول سيف العربي إلى مقر تدريبه في المخابرات العامة المصرية بعد رحلته الطويلة وهروبه مع الشاب البدوي، لكن اللواء فاروق السوهاجي، يعنفه ويخبره أنه تأخر عن موعد وصوله المحدد لمدة 9 دقائق.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.