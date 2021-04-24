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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوضع مستقر| الصحة: حالات كورونا بالمستشفيات 38% .. فيديو

كورونا
كورونا

قال مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، إن هناك زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا، لكن الأوضاع مستقرة في جميع المحافظات، موضحا أنه يتم متابعة المصابين في جميع المحافظات لحظة بلحظة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن نسب الإشغال اليوم على مستوى الجمهورية بلغت 38% في الأقسام الداخلية؛ لافتا أنه يوجد اليوم 123 ألف سرير شاغر في المستشفيات، و 2000 سرير شاغر في غرف الرعاية المركزة في محافظات، مؤكدا أن الوضع مستقر في محافظات قنا، وسوهاج، والصعيد.

وعن وجود شكاوى من الرقم المختصر 105 المخصص لحالات فيروس كورونا، قال إن رقم 105 مخصص لتوجيه المريض إلى أقرب مستشفى، موضحا أن هناك 417 مستشفى في مختلف المحافظات تستقبل مصابي فيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 545 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 165348 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 872 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 219774 من ضمنهم 165348 حالات تم شفاؤها، و 12914 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

كورونا خالد مجاهد فيروس كورونا مصطفى غنيمة

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