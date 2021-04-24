مصطفى محرم يكشف قصة تهديده برحيله من فيلم الباطنية بسبب أحمد زكى

قال الكاتب والسيناريست مصطفى محرم ، إن الفنانة نبيلة غبيد تثق فى الكاتب والمخرج بحد كبير ، وتدعى عدم الفهم حتى تحصل على كل ماتريد ، معلقا :" تعمل نفسها مش عارفة أى حاجة لتحصل على ماتريده بخبث " .

وأضاف "محرم" خلال لقاء خاص ببرنامج المواجهة عبر فضائية اكسترا نيوز ، فيلم الباطنية أول عمل يجمعه مع الفنانة نادية الجندى ، وطلبت أن دور سفروت يقوم به الفنان أحمد زكى ، متابعا :" عندما طلبوا بتغيير أحمد زكى قولت لو مشى همشى معاه " ، منوها إلي أنه بعد عرض الفيلم حمل الجماهير أحمد زكى على أكتافهم لذا كسبت الرهان على أحمد زكى .



وأشار "الكاتب والسيناريست" إلي أنه تم عرض فيلم الراقصة والطبال ليقوم ببطولته الفنان عادل أمام ، ولكن طلب أن يقوم بدور عادل أدهم وليس البطل لذا تم استبعاده من الفيلم ، وتم اختيار أحمد زكى بعدها ، موضحا أنه تم تدريب أحمد زكى على استخدام الطبلة لمدة شهرين قبل البدء بالفيلم .

وأكد أن الفنانة نادية الجندى من أهم الفنانات التى عمل معها فى مجال الفن ، لافتا إلي أنها تحب أن تعبر عن رأيها بكل طلاقة .