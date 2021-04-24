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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى محرم يكشف قصة تهديده برحيله من فيلم الباطنية بسبب أحمد زكى

السيناريست مصطفى
السيناريست مصطفى محرم

قال الكاتب والسيناريست مصطفى محرم ، إن الفنانة نبيلة غبيد تثق فى الكاتب والمخرج بحد كبير ، وتدعى عدم الفهم حتى تحصل على كل ماتريد ، معلقا :" تعمل نفسها مش عارفة أى حاجة لتحصل على ماتريده بخبث " .

وأضاف "محرم" خلال لقاء خاص ببرنامج المواجهة عبر فضائية اكسترا نيوز ، فيلم الباطنية أول عمل يجمعه مع الفنانة نادية الجندى ، وطلبت أن دور سفروت يقوم به الفنان أحمد زكى ، متابعا :" عندما طلبوا بتغيير أحمد زكى قولت لو مشى همشى معاه " ، منوها إلي أنه بعد عرض الفيلم حمل الجماهير أحمد زكى على أكتافهم لذا كسبت الرهان على أحمد زكى .


وأشار "الكاتب والسيناريست" إلي أنه تم عرض فيلم الراقصة والطبال ليقوم ببطولته الفنان عادل أمام ، ولكن طلب أن يقوم بدور عادل أدهم وليس البطل لذا تم استبعاده من الفيلم ، وتم اختيار أحمد زكى بعدها ، موضحا أنه تم تدريب أحمد زكى على استخدام الطبلة لمدة شهرين قبل البدء بالفيلم .

وأكد أن الفنانة نادية الجندى من أهم الفنانات التى عمل معها فى مجال الفن ، لافتا إلي أنها تحب أن تعبر عن رأيها بكل طلاقة .

 

 

نادية الجندي مصطفى محرم الفنان عادل إمام أحمد زكي الجماهير

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