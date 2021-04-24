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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف برجك هينصحك بإه

24 ابريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

الأبراج
الأبراج

لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

 

وفقا لعلم الأرقام

 

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 24 إبريل ، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 24 إبريل، فإن ذلك يعني أنك محب للطبيعة وللبيت، كما أن لديك شخصية مسالمة وفي نفس الوقت لديك حس فني.

وأضافت عبير فؤاد أن يتمتع  مواليد يوم 24 ابريل بروح ابتكار وقدرة على السيطرة وموهبة في إدارة الأشخاص.

نصيحة

 

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

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توقعات الأبراج الخميس 22 - 4 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

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