الوضع خطير .. رئيس قسم أمراض القلب بـ " مارسيليا " : الموجة الثالثة أكثر مصابيها من الشباب ونعاني من نقص اللقاحات |فيديو

أكد الدكتور فريدريك كولار ، رئيس قسم أمراض وجراحة القلب بمستشفى "لا تيمون بمارسيليا " ، أن الوضع في فرنسا فيما يخص انتشار فيروس كورونا ، خطير للغاية ، موضحا أن هناك جوانب إيجابية بدأت الدولة في رصدها ، عقب انتشار اللقاحات ، وبدأ بعض الذين كانوا يعانون من أعراض خطيرة بالتحسن .

وأضاف الدكتور فريدرك كولار ، خلال لقاءه لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن ما يؤرق المنظومة الصحية في فرنسا ، هو عدم توافر اللقاحات بشكل كبير ، ووجود فئة كبيرة من المواطنين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا ؛ لتفادي أعداد الدخول للمستشفيات .

وتابع أن أعداد مصابي كورونا للموجة الثالثة ، أكثرهم من الشباب ، وهناك حالات حرجة يومية يتم نقلهم للعناية المركزة .

وأشار إلى الفترة القادمة للموجة الثالثة ستكون فترة عصيبة ، لن تتلاشى سوا بتفشى التطعيمات ، معقبا :"أعتقد أنه بدء من شهر مايو ستتحسن الأمور بشكل تدريجي " .

ولفت إلى أن باريس تسجل أعلى المدن في عدد الإصابات ، بالمقارنة بالمدن الأخرى ، وإذا ارتفع العدد في باقي المدن سيتم فرض حظر شامل ، مؤكدا أن الموجة الثالثة ستكون الأخيرة مستبشرا بذلك تحسن الأوضاع في بعض الدول الأخرى ، وتخطيها للأزمة .