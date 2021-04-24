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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير محطة الجبل الأصفر: نحتل المركز الثاني عالميا بمجال تنقية المياه.. فيديو

مدير محطة الجبل الأصفر
مدير محطة الجبل الأصفر

قال المهندس عبد الوهاب حلمي، مدير محطة الجبل الأصفر، إن المحطة تخدم 12 مليون نسمة بالضفة الشرقية لها ، والتي تمر بالمرج والخصوص والأميرية ، موضحا أنه تم تعديل هدف المحطة للوصول لرقم 4 مليون متر مكعب ، خلال عام 2037، لاستيعاب الزيادة السكانية .

وأكد المهندس عبد الوهاب حلمي، خلال لقائه ببرنامج "مصر بتبني" ، والمذاع على فضائية "إكسترات نيوز" ، أن المحطة تعد ثاني أكبر محطة من نوعها بالعالم ، وبعد تطبيق الخطة الجديدة لعام 2037 ، ستتجاوز محطة معالجة المياه بالمكسيك .

وتابع أن المحطة تمتلك 1300 كيلو متر كابلات كهربائية ، بجهد متوسط ومنخفض ، إلى جانب شبكة الأنابيب الموجودة أسفل الأرض لخدمة وحدات المعالجة ، و23 مولد كهربائي .

ولفت إلى أن تصميم المحطة جاء كمحطة ثنائية للمعالجة ، ولكنها تقوم بنتائج ومعايير جودة تضاهي معايير المعالجة الثلاثية .

وأكمل أن الدولة لا تبخل بأي جهد للتنسيق مع البنك الأفريقي ، لتوفير التمويل المناسب ، للوصول لـ 3.5 مليون متر مكعب مياه منقاة .

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