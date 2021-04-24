مدير محطة الجبل الأصفر: نحتل المركز الثاني عالميا بمجال تنقية المياه.. فيديو

قال المهندس عبد الوهاب حلمي، مدير محطة الجبل الأصفر، إن المحطة تخدم 12 مليون نسمة بالضفة الشرقية لها ، والتي تمر بالمرج والخصوص والأميرية ، موضحا أنه تم تعديل هدف المحطة للوصول لرقم 4 مليون متر مكعب ، خلال عام 2037، لاستيعاب الزيادة السكانية .

وأكد المهندس عبد الوهاب حلمي، خلال لقائه ببرنامج "مصر بتبني" ، والمذاع على فضائية "إكسترات نيوز" ، أن المحطة تعد ثاني أكبر محطة من نوعها بالعالم ، وبعد تطبيق الخطة الجديدة لعام 2037 ، ستتجاوز محطة معالجة المياه بالمكسيك .

وتابع أن المحطة تمتلك 1300 كيلو متر كابلات كهربائية ، بجهد متوسط ومنخفض ، إلى جانب شبكة الأنابيب الموجودة أسفل الأرض لخدمة وحدات المعالجة ، و23 مولد كهربائي .

ولفت إلى أن تصميم المحطة جاء كمحطة ثنائية للمعالجة ، ولكنها تقوم بنتائج ومعايير جودة تضاهي معايير المعالجة الثلاثية .

وأكمل أن الدولة لا تبخل بأي جهد للتنسيق مع البنك الأفريقي ، لتوفير التمويل المناسب ، للوصول لـ 3.5 مليون متر مكعب مياه منقاة .