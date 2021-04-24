وزير التنمية المحلية يتفقد محطة صرف قرية مسجد موسي لخدمة 250 ألف مواطن

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، محطة صرف صحي قرية مسجد موسي مركز اطفيح محافظة الجيزة وتخدم 250الف مواطن بتكلفة 150 مليون جنيه.

واستمع الوزير لشرح عن المحطة التي بدء العمل بها في 1يناير 2021وستسلم في 30اكتوبر المقبل وستبدأ العمل في 30ديسمبر 2021، موضحا ان نسبة التنفيذ وصلت الي 42% ويتم العمل بنظام الشفتات خلال شهر رمضان .



جاء ذلك خلال جولة وزير التنمية المحلية الميداني في محافظة الجيزة بمشاركة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، لمتابعة بعض المشروعات التنموية المنفذة فى اطار مبادرة حياة كريمة فى مركزى اطفيح والصف.

يأتي ذلك فى ضوء متابعة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وتتضمن الجولة أيضا متابعة انشاء مجمع حكومي بمدينة الصف ومحطات صرف صحي بعزبة السلام والصف البلد وتفقد مشروع انشاء مساكن لمتضررى السيول بقرية الديسمى.