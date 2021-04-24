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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

سقوط طفلة من الدور الثاني ونقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي

صدى البلد

استقبل مستشفى الزقازيق الجامعي، اليوم السبت، طفلة في الثانية من عمرها، مصابة باشتباه وأعراض ما بعد الارتجاج نتيجة سقوطها من الطابق الثاني بمنزل أسرتها بقرية "أبو الشقوق" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى "كفر صقر" بوصول "نور.س " طفله تبلغ من العمر عامين، مُقيمة بقرية "أبو الشقوق" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، مصابة باشتباه في أعراض ما بعد الارتجاج.

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فيما تم تحويل الطفلة إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، لسوء حالتها وتبين من التحريات الأولية، سقوط الطفلة من شرفة الطابق الثاني بمنزل أسرتها بقرية "أبو الشقوق" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

وعلي جانب أخر فقد لقيت زوجة تبلغ من العمر 19 عاما مصرعها داخل مستشفي الزقازيق الجامعي عقب دخولها في غيبوبة نتيجة إجراء عمليه ولادة قيصرية لها من إحدي الطبيبات وتم تشييع الجثمان بحضور عدد كبير من أهالي قريتها وسط حالة من الحزن فيما إتهمت أسرتها الطبيبة بالتسبب في وفاتها.

 

فيما تقدم زوجها بتحرير محضر يتهم فيه طبيبة بالإهمال أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية لزوجته مما أدى إلي دخولها في غيبوبة، وتباشر نيابة أبوكبير  العامة التحقيقات فى الواقعة.

 

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يبلاغ  لمركز شرطة أبوكبير من زوج المجنى عليها "نورهان م" 19 سنة، مقيمة قرية طوخ التابعة لدائرة المركز يتهم فيه طبيبة نساء وتوليد بمركز أبوكبير، بالإهمال الطبى فى حالة ابنتهم أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية بعيادتها الخاصة، ودخولها فى غيبوبة تامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2515 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة أبوكبير.

واكد الزوج فى بلاغه إن زوجته توجهت منذ 6 أيام لإجراء عملية الولادة القيصرية بعيادة خاصة لطبيبة نساء وتوليد بمدينة أبوكبير، وبعدها بساعات أصيبت بنزيف حاد، قامت على أثره الطبيبة بإدخالها  غرفة العمليات مرة ثانية وإجراء عملية لها تم على أثرها استئصال الرحم، ولم يتوقف النزيف، مما تسبب لها فى تورم فى الوجه، وقامت الطبيبة  بنقلها إلى مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، وتبين توقف الكليتين ودخولها فى غيبوبة تامة، ثم قامت الأسرة بعدها بتحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى ، لعدم قدرتهم على تدبير نفقات المستشفى الخاص.

 

ومن جانبه، فقد استدعت نيابة أبوكبير العامة، الطبيبة وبسؤالها أكدت أنها قامت بإجراء الإجراءات الطبية المتبعة مع الحالة، وقررت النيابة صرفها، لحين وصول تقرير الطب الشرعى، و عرض التقارير الطبيبة على الطب الشرعى للتأكد من مدى صحة الإجراء الطبي المتبع.

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