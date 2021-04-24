عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5400 حالة تلقت لقاح كورونا ببورسعيد من خلال مركزين

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم السبت إجتماعا مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة ، لمتابعة  مستجدات الوضع الصحى و فيروس كورونا المستجد مؤخرا ، ومتابعة سير العمل بمراكز لقاح كورونا بالمحافظة  وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ  ومدير مديرية الصحة ، وهيئة الرعاية الصحية ، والاسعاف والطب الوقائى وعميد كلية الطب.

وفى بداية الاجتماع ، استمع  محافظ بورسعيد لآخر مستجدات الوضع الوبائى فى المحافظة ، مطمئنا على سرعة تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمرضى ، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا ، ومعدلات تردد المواطنين ،مشددا على ضرورة تكثيف الجهود و تلقى المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس المستجد    مطمئنا على سير العمل داخل مستشفيات ووحدات المحافظة  ، وجهود الفرق الطبية فى تقديم الرعاية الصحية لمرضى العزل المنزلى .


وتابع المحافظ سير العمل بمراكز لقاح كورونا ببورسعيد ، لافتا أن المحافظة توفر مركزين لتلقى اللقاح وهما وحدة مسنين المناخ  ومستشفي النصر ، موضحا أن أعداد المواطنين الذين تلقوا اللقاح حتى الآن وصلوا ل ٥٤٠٠ مواطن .

 

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف  تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ،  وتوعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحى ، نظرا لخطورة المرحلة الراهنة والتى تتطلب مزيد من الوعى لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، مشددا على ضرورة توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل و تكثيف جهود الفرق الطبية.

 

وفى سياق آخر استمرت الحملات المكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأحياء الزهور والضواحى.

هذا و قام حى الضواحى برئاسة  اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي بحمله الموسعه لازاله الاشغالات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقة بورتكس بالضواحى ، وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات هدم وازالة سلالم ومدرجات خارج خط التنظيم أمام عدد من المحال العامة بالطوابق الارضيه وقد شدد رئيس الحى الضواحي على استمرار متابعه تنفيذ هذه الحملات وازاله كافه الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم لتوسعة الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمشاه وإعادة الانضباط إلى كافه مناطق وشوارع الحى .

اقرأ ايضا

سلام بورسعيد تنفذ حياة طفلة باستخراج سيخ من رأسها مجانا


وفى نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بقيادة الاستاذ  فوزي الوالي رئيس الحي  ، حيت ثم  المرور والتنبيه ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين ..


وأسفرت الحملة عن ،  المرور بكل من شارع ٢٣ ديسمبر وشارع عبد الحليم محمود ومحيط مستشفي الزهور وشارع دمشق ومنطقة ال٥٠٠٠ وحدة ومنطقة تعاونيات حسن عمار وشارع عبد الهادي الحديدي حيث تم رفع وازالة الاشغالات المتواجدة بالمناطق التى تم المرور عليها 
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

بورسعيد الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا المستجد لقاح فيروس كورونا الرعاية الصحية المستلزمات الطبية العزل المنزلي السبت المواطنين مستشفيات العزل مديرية الصحة فيروس كورونا محافظ بورسعيد هيئة الرعاية الصحية

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي : رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات العزل الجامعية

قرار مهم لاستئناف النقل البحري بين الأردن ومصر

تعليمات رسمية من التعليم العالي بشأن كورونا ..تفاصيل

حسبي الله فيك يا رمضان.. شقيقة زوجة الطيار أبو اليسر تعلق على وفاته

أحمد بلال عن عودة رمضان صبحي : اللي بيمشي من الأهلي مبيرجعشي تاني

أسعار ومواصفات.. أفضل 5 أنواع سكوتر فى السوق المصري 2021.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

ربنا يرحمه.. محمد رمضان ينعى الطيار أشرف أبو اليسر

الحكومة تكشف عن السن القانونية للخروج على المعاش

بعد وفاة الطيار.. محامي أبو اليسر يكشف مصير التعويض من الفنان محمد رمضان

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة القطارات بعد نشوب حريق خارج السور

قرار عاجل من أثيوبيا بخصوص الملء الثاني لـ سد النهضة

نهاية مؤثرة لـ مسيرة مشرفة.. السيرة الذاتية للطيار أشرف أبو اليسر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ