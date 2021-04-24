5400 حالة تلقت لقاح كورونا ببورسعيد من خلال مركزين

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم السبت إجتماعا مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة ، لمتابعة مستجدات الوضع الصحى و فيروس كورونا المستجد مؤخرا ، ومتابعة سير العمل بمراكز لقاح كورونا بالمحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومدير مديرية الصحة ، وهيئة الرعاية الصحية ، والاسعاف والطب الوقائى وعميد كلية الطب.

وفى بداية الاجتماع ، استمع محافظ بورسعيد لآخر مستجدات الوضع الوبائى فى المحافظة ، مطمئنا على سرعة تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمرضى ، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا ، ومعدلات تردد المواطنين ،مشددا على ضرورة تكثيف الجهود و تلقى المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس المستجد مطمئنا على سير العمل داخل مستشفيات ووحدات المحافظة ، وجهود الفرق الطبية فى تقديم الرعاية الصحية لمرضى العزل المنزلى .



وتابع المحافظ سير العمل بمراكز لقاح كورونا ببورسعيد ، لافتا أن المحافظة توفر مركزين لتلقى اللقاح وهما وحدة مسنين المناخ ومستشفي النصر ، موضحا أن أعداد المواطنين الذين تلقوا اللقاح حتى الآن وصلوا ل ٥٤٠٠ مواطن .

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ، وتوعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحى ، نظرا لخطورة المرحلة الراهنة والتى تتطلب مزيد من الوعى لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، مشددا على ضرورة توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل و تكثيف جهود الفرق الطبية.

وفى سياق آخر استمرت الحملات المكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأحياء الزهور والضواحى.

هذا و قام حى الضواحى برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي بحمله الموسعه لازاله الاشغالات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقة بورتكس بالضواحى ، وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات هدم وازالة سلالم ومدرجات خارج خط التنظيم أمام عدد من المحال العامة بالطوابق الارضيه وقد شدد رئيس الحى الضواحي على استمرار متابعه تنفيذ هذه الحملات وازاله كافه الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم لتوسعة الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمشاه وإعادة الانضباط إلى كافه مناطق وشوارع الحى .

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وفى نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بقيادة الاستاذ فوزي الوالي رئيس الحي ، حيت ثم المرور والتنبيه ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين ..



وأسفرت الحملة عن ، المرور بكل من شارع ٢٣ ديسمبر وشارع عبد الحليم محمود ومحيط مستشفي الزهور وشارع دمشق ومنطقة ال٥٠٠٠ وحدة ومنطقة تعاونيات حسن عمار وشارع عبد الهادي الحديدي حيث تم رفع وازالة الاشغالات المتواجدة بالمناطق التى تم المرور عليها

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .