رغم أعراض كورونا.. لماذا تظهر عينة التحليل سلبية ؟

توصلت دراسة جديدة، أن قد يكون الحصول على عينة سلبية من فيروس كورونا، بينما تظهر على الشخص كل الأعراض.

وتابعت أن لا يمكن أن يتسبب ذلك فقط في تأخير التشخيص، وتقديم نتائج خاطئة وزيادة انتقال العدوى وانتشارها، بل يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض كوفيد ومضاعفاته.

وفقًا للخبراء في موقع “timesofindia”، يعد الخطأ البشري أحد أهم الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تقرير COVID RT-PCR سلبي كاذب.

تعتمد اختبارات RT-PCR أيضًا بشكل كبير على الوقت الذي يتم فيه جمع عينة المسحة، وكيفية إجراء الاختبار ووقت الكشف والتحليل، على سبيل المثال من المهم أن يتم إدخال عينة المسحة جيدًا، بحيث تكون قادرة على اكتشاف الحمل الفيروسي الضروري في الجسم، وقد تظهر نتائج خاطئة أيضًا إذا لم يتم نقل العينة أو الاختبار الذي تم جمعه أو تخزينه جيدًا.

وواصلت الدراسات، أن يمكن أن يؤدي انخفاض الحمل الفيروسي في الجسم أيضًا إلى إرجاع النتائج السلبية إذا لم يكن هناك ما يكفي من جزيئات الفيروس للكشف عنها في الجسم.

كما قد يؤدي إجراء الاختبار في وقت مبكر جدًا إلى منح الاختبارات فرصة قاتمة لإعادة التقارير الكاذبة، ويخطئ بعض الأشخاص أيضًا في إجراء الاختبار فورًا عند التعرض لحالة إيجابية، ويمكن أن تتراوح فترة حضانة الفيروس، أي الوقت الذي يستغرقه ظهور الأعراض من التعرض ما بين 2-7 أيام لذلك، للحصول على أكثر النتائج دقة، من الأفضل عزل الذات أولاً واختبارها بعد 3-4 أيام من التعرض.

وأحدثت المتغيرات والطفرات الجديدة للفيروس الفوضى في جميع أنحاء البلاد، مع سلوكها شديد العدوى ومعدلات العدوى، ويُشتبه أيضًا في أنه نظرًا لأن الطفرات الجديدة يمكن أن تتفوق بسهولة على الدفاعات وأدوات التشخيص (نظرًا لأن الاختبارات لا تكتشف سوى جينات معينة)، فقد لا يتم اكتشاف الأشخاص المصابين بالسلالات الجديدة بشكل خاطئ في الوقت الحالي.

إعادة الاختبار هي أحد أفضل الإجراءات لتأكيد شكوكك والحصول على نتيجة دقيقة. ومع ذلك ، فإن المرضى الذين يستمرون في إظهار الأعراض مع تقرير RT-PCR سلبي لا ينبغي أن يكونوا راضين وأن يستمروا في عزل أنفسهم ، وعزل أنفسهم حتى يبدأوا في الشعور بالتحسن.

ماذا يجب أن تفعل إذا اختبرت سلبيًا ولكنك لا تزال تظهر عليك الأعراض؟



اعزل نفسك واحتفظ بأدوات التتبع الصحية في متناول يدك، واستمر في التحقق من الأعراض الخاصة بك ولاحظ أي تغييرات، إذا ذهبت لإعادة الاختبار، فمن المستحسن القيام بذلك بعد 3-4 أيام بعد الاختبار الأول.

وإذا لزم الأمر، بناءً على توصية الطبيب، قد يتم طلب إجراء فحوصات دم وفحوصات إضافية للصدر، والتي قد تكون أيضًا طرقًا مفيدة للكشف عن الحمل الفيروسي في الجسم، عندها فقط يمكن بدء العلاج المناسب.

تذكر اتباع ممارسات النظافة الجيدة والاحتفاظ بجميع القواعد الوقائية في متناول اليد - استمر في ارتداء الأقنعة، واغسل اليدين بشكل متكرر، وحافظ على التباعد الاجتماعي، والأهم من ذلك، ابق منعزلاً، لا تخرج العدوى أو تنشرها.