أستاذ تحاليل طبية يكشف فوائد الخلايا الجذعية

كشف الدكتور هشام عيسي أستاذ التحاليل الطبية ومدير بنك الخلايا الجذعية، أهمية الخلايا الجذعية ودورها الكبير صحيا.





وقال عيسي خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الخلايا الجذعية أثبتت نجاحها في علاج 77 مرضا حتي الأن بفعالية تصل إلى 100% ومنها مرض السرطان".





وتابع أستاذ التحاليل الطبية:" حفظ الخلايا الجذعية يكون عن طريق تخزين الحبل السري حتي الحاجة إليه، لافتا إلى أن المريض لو لديه متبرع تكون تكلفة العلاج بالخلايا الجذعية 400 ألف جنيه، بينما تصل الى 3 ملايين حال عدم وجود متبرع.





وأشار إلى أن تكلفة حفظ الخلايا الجذعية تتراوح بين 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه، مردفا: "لدينا في مصر بنكان لحفظ الخلايا الجذعية، ومصر مركزها الـ 34 في بنوك حفظ الخلايا الجذعية من بين 700 بنك حول العالم".