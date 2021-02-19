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أستاذ تحاليل طبية يكشف فوائد الخلايا الجذعية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:45 ص
الخلايا الجذعية
الخلايا الجذعية
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حمزة شعيب
كشف الدكتور هشام عيسي أستاذ التحاليل الطبية ومدير بنك الخلايا الجذعية، أهمية الخلايا الجذعية ودورها الكبير صحيا.

وقال عيسي خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الخلايا الجذعية أثبتت نجاحها في علاج 77 مرضا حتي الأن بفعالية تصل إلى 100%  ومنها مرض السرطان".

وتابع أستاذ التحاليل الطبية:" حفظ الخلايا الجذعية يكون عن طريق تخزين الحبل السري حتي الحاجة إليه، لافتا إلى أن المريض لو لديه متبرع تكون تكلفة العلاج بالخلايا الجذعية 400 ألف جنيه، بينما تصل الى 3 ملايين حال عدم وجود متبرع.

وأشار إلى  أن تكلفة حفظ الخلايا الجذعية تتراوح بين 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه، مردفا: "لدينا في مصر بنكان لحفظ الخلايا الجذعية، ومصر مركزها الـ 34 في بنوك حفظ الخلايا الجذعية من بين 700 بنك حول العالم".
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