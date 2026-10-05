قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يفوز على ليفلز بخماسية نظيفة وديا
اجتماع طارئ لحلف مكة.. وزير الدفاع السعودي: تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة
حلف مكة يدخل مرحلة التنفيذ.. نشر القوات والقدرات العسكرية في السعودية فورا
هاني حنا: توافق نيابي مع اعتراض رئيس الجمهورية بشأن قانون "جامعة كيان"
أبو العينين: آن الأوان لإعداد قانون جديد للجامعات.. وتكريم المتفوقين بـ 120 جنيهًا غير مقبول
وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي «تنمية كلوب» بمدينة بدر
مؤسسة أبو العينين توقع بروتوكولا لدعم كبار السن بالتعاون مع صندوق رعاية المسنين
أحمد موسى: إثيوبيا تريد قاعدة عسكرية على البحر الأحمر وليس مركزًا تجاريًا.. فيديو
انهيارات واسعة للحوثيين| انشقاقات وفرار في صفوف الميليشيا.. ومصرع قيادي بارز
سماع دوي انفجارات شمال الرياض
أحمد موسى: الصهاينة والإخوان أعداؤنا.. وإحنا في ظرف صعب وهنعديه| فيديو
مش عايز يطلقها.. إنقاذ سيدة حاولت القفز من أعلى عقار بسبب زوجها في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انعقاد الورشة الـ16 للعلاقات الخارجية بـ الأعلى للشئون الإسلامية.. تفاصيل

الورشة الـ16 للعلاقات الخارجية بـ الأعلى للشئون الإسلامية
الورشة الـ16 للعلاقات الخارجية بـ الأعلى للشئون الإسلامية
أحمد سعيد

عقدت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم، الورشة السادسة عشرة للعلاقات الخارجية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس. 

ويأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الوعي بمرتكزات العلاقات الدولية، وتنمية المعارف والمهارات المرتبطة بالقضايا السياسية والدبلوماسية المعاصرة.

انعقاد الورشة الـ16 للعلاقات الخارجية بـ الأعلى للشئون الإسلامية

وحاضر في الورشة الدكتور كريم حسين، دكتوراه في العلوم السياسية؛ حيث تناول عددًا من الموضوعات والمفاهيم المرتبطة بالعلاقات الدولية، وأبرز محدَّدات التَّفاعل بين الدول والشعوب، وآليات تعزيز التواصل والتعاون، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية. 

وشارك في فعاليات الورشة الدكتور محمد أمين سلطان، مدير عام العلاقات الإسلامية، والدكتور أيمن أبو الفتوح، مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج، إلى جانب عددٍ من أعضاء الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التي تنظمها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية؛ بهدف بناء وعيٍّ مؤسّسِيٍّ متكاملٍ بالقضايا الدولية، وتنمية قدرات المشاركين على قراءة المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود المجلس في تعزيز التواصل الحضاري، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين الشعوب والدول.

انعقاد الورشة الـ16 للعلاقات الخارجية بـ الأعلى للشئون الإسلامية الأعلى للشئون الإسلامية انعقاد الورشة الـ16 للعلاقات الخارجية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن مفاجأة للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة

ودية مصر وجنوب إفريقيا

خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا

اسعار الدواجن اليوم

البيضاء بـ87 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

بعد شهور من الرعب.. البحار سامح عبد العظيم يعود لمصر سالمًا بعد اختطاف السفينة بالصومال

بعد شهور من الرعب.. البحار سامح عبد العظيم يعود لمصر سالما بعد اختطاف السفينة بالصومال

محافظ الغربية

وزير التعليم ومحافظ الغربية يعقدان اجتماعًا مع مديري الإدارات لمتابعة انتظام الدراسة

معرض دمنهور للكتاب

«جائزة الدولة للمبدع الصغير» ومستقبل التأليف المسرحي.. في ندوة بمعرض دمنهور للكتاب

بالصور

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. إطلالة تخطف الأنظار

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الرهان الرابح في كواليس القدر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الفيوم بين إشراقات الأنبياء.. سحر الأسطورة ولغز السراديب المفقودة

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أزمة السولار في العالم بين مخزونات النفط وسلاسل الإمدادات

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: من خط بارليف إلى حصون الوعي

المزيد