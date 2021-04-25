عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفادى تلك الأخطاء .. اهم الأسباب التي تؤدي إلى تلف إطارات السيارة

تفادى تلك الأخطاء
تفادى تلك الأخطاء .. اهم الأسباب التي تؤدي إلى تلف إطارات ال

لاشك ان اطارت السيارة أحد اهم الأجزاء الأساسية بالمنظومة الحركية، فهي قائدة الرحلة و صاحبة التحديات الكبيرة على مختلف الطرق، سواء كانت السريعة أو الطرق الوعرة أو التحديات الخاصة بالتضاريس المتنوعة، و لذلك فمن الضروري أن نتبع عوامل الأمان الخاصة بهذا الجزء الهام، لكي نتجنب الاضرار البالغة التي تنتج عن اهماله.

 

و في السطور القادمة يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم الأسباب التي تؤدي إلى تلف إطارات السيارة.

 

1 – التفحيط 

تعتبر هذه النقطة واحدة من أهم العوامل التي تؤدي إلى تلف الإطارات، نتيجة على مشكلات التأكل الناتجة عن الاحتكاكات القوية، و لذلك فمن الأفضل ان نتجنب هذا الامر تمامًا و تركه للمتخصصين عبر رياضية سباق و استعراض السيارات فقط.

 

2 – المناورة 

في بعض من الأحوال يستخدم قائدي السيارات أسلوب المناورة اثناء القيادة، و التي تؤثر على المدى البعيد على حالة الاطار.

 

3 – الاصطدام 

من الضروري ان تكون عملية الاصطفاف مثالية و خالية من التصادم بالأجسام الصلبة، و التي ينتج عنها مشكلة كبيرة و هي فقاعة الاطار و التي تؤدي إلى تغيير الاطار بالكامل، كما أنها تؤثر على مستوى جنوط السيارة و حالتها العامة.

 

4 – استخدام فرامل اليد اثناء السير 

من الممكن أن ينسى قائد السيارة فرامل اليد وهي بوضعية التفعيل، أو يقوم برفع أجزاء بسيطة منها، و تؤدي هذه المشكلة إلى تأكل كبير في تير الفرامل و احتراقه، مما يؤثر على اطار السيارة و قد يتعرض لمشكلة الحريق.

 

5 – دواسة الوقود و الفرامل 

يجب أن يستخدم قائد السيارة كلا من دواسة البنزين و الفرامل بشكل مثالي، و ذلك لتجنب الانطلاقة القوية و التي تأخذ من قوة الهيكل الخارجي للاطار على المدى البعيد، كما ان الضغط على فرامل السيارة بقوة يؤدي إلى مشكلات كبيرة على تقل خطورة عن النقاط السابقة.

سيارة الطرق موقع صدى البلد الفرامل قائدي السيارات إطارات مشكلة الحريق استعراض صدى البلد بنزين إطارات السيارة اخبار قائد السيارة مشكلة كبيرة مشكلات فرامل السيارة

ترشيحاتنا

العراق يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا مستشفى ابن الخطيب

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان

نهاية مأساوية لعريس قبل ساعات من حفل زفافه على ملكة جمال.. فيديو

حلمى طولان : الأهلي ما يخسرش ماتشين ورا بعض

الأهلي يرد على غلاف مجلة الزمالك: يد بيبو غير قابلة للكسر

غرفة مواد البناء تشيد بقرار فرض رسوم إغراق على منتجات الألمونيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بـ شمال سيناء

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

هرفع عليك قضية| عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان.. شاهد

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف .. اعرف الإجابة الشرعية

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

أحمد موسى يطالب بإعدام الخائن محمد عويس وعرض الفيديو في نهاية الاختيار 2

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ