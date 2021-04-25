تفادى تلك الأخطاء .. اهم الأسباب التي تؤدي إلى تلف إطارات السيارة

لاشك ان اطارت السيارة أحد اهم الأجزاء الأساسية بالمنظومة الحركية، فهي قائدة الرحلة و صاحبة التحديات الكبيرة على مختلف الطرق، سواء كانت السريعة أو الطرق الوعرة أو التحديات الخاصة بالتضاريس المتنوعة، و لذلك فمن الضروري أن نتبع عوامل الأمان الخاصة بهذا الجزء الهام، لكي نتجنب الاضرار البالغة التي تنتج عن اهماله.

و في السطور القادمة يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم الأسباب التي تؤدي إلى تلف إطارات السيارة.

1 – التفحيط

تعتبر هذه النقطة واحدة من أهم العوامل التي تؤدي إلى تلف الإطارات، نتيجة على مشكلات التأكل الناتجة عن الاحتكاكات القوية، و لذلك فمن الأفضل ان نتجنب هذا الامر تمامًا و تركه للمتخصصين عبر رياضية سباق و استعراض السيارات فقط.

2 – المناورة

في بعض من الأحوال يستخدم قائدي السيارات أسلوب المناورة اثناء القيادة، و التي تؤثر على المدى البعيد على حالة الاطار.

3 – الاصطدام

من الضروري ان تكون عملية الاصطفاف مثالية و خالية من التصادم بالأجسام الصلبة، و التي ينتج عنها مشكلة كبيرة و هي فقاعة الاطار و التي تؤدي إلى تغيير الاطار بالكامل، كما أنها تؤثر على مستوى جنوط السيارة و حالتها العامة.

4 – استخدام فرامل اليد اثناء السير

من الممكن أن ينسى قائد السيارة فرامل اليد وهي بوضعية التفعيل، أو يقوم برفع أجزاء بسيطة منها، و تؤدي هذه المشكلة إلى تأكل كبير في تير الفرامل و احتراقه، مما يؤثر على اطار السيارة و قد يتعرض لمشكلة الحريق.

5 – دواسة الوقود و الفرامل

يجب أن يستخدم قائد السيارة كلا من دواسة البنزين و الفرامل بشكل مثالي، و ذلك لتجنب الانطلاقة القوية و التي تأخذ من قوة الهيكل الخارجي للاطار على المدى البعيد، كما ان الضغط على فرامل السيارة بقوة يؤدي إلى مشكلات كبيرة على تقل خطورة عن النقاط السابقة.