لو مسافر .. أفضل النصائح لقائدي السيارات عند الرحلات الطويلة

يخوض البعض من قائدي السيارات الكثير من الرحلات سواء كانت تصنق تحت قائمة الرحلات الشاقة والتي تتعلق بأوقات كبيرة، أو جولات قصيرة تستهدف مناطق قريبة نسبيًا، و في كافة الأحوال يرتبط مشهد البطولة دائمًا بين السيارة وقائدها، نسبة إلى الاعتمادية وطريقة القيادة وكافة الأمور المتعلقة بالطريق.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل النصائح الخاصة بالسفر لقائدي السيارات.

1 – اختيار التوقيت المناسب

من الأفضل أن نختار التوقيت المناسب قبل أن ننطلق إلى رحلتنا، ومتابعة الحالة الجوية، لكي نتجنب مشكلات فصل الشتاء و التي تتضمن الشبورة النهارية والمسائية والتي تتسبب في انعدام مستوى الرؤية في بعض الأوقات، أو حالات هطول الأمطار، بالإضافة إلى نشاط الرياح و الأتربة، كما يجب أيضًا أن نتجنب السفر في ذروة تعامد أشعة الشمس و خاصة في فصل الصيف، مع اختيار التوقيت الزمني المناسب والمفضل.

2 – المحافظة على تعليمات الطريق

لكي ننعم برحلة هادئة و خالية من المخاطر، فلابد أن نلتزم بالتعليمات المرورية و هي، الالتزام بالسرعة المقررة و التي تختلف من طريق إلى آخر، مع ضرورة ترك مسافة آمنة على الطريق بين قائد السيارة و المركبة الواقعة بالناحية الأمامية، بالاضافة إلى ربط حزام الأمان، و التحلي بقيادة حكيمة مع إعطاء إشارة الانتقال المناسبة قبل مغادرة الحارة المرورية.

3 – وسائل المساعدة

في بعض من الأحوال قد يتعرض قائد المركبة لمواقف مفاجئة مثل تلف أحد الإطارات أو نفاد وقود السيارة، أو مشكلة ما تتعلق بالمنظومة الميكانيكية، ولذلك فمن الضروري أن نطمئن على حالة العجلة البديلة، و منفاخ الهواء الكهربائي، ومراجعة مستوى الوقود داخل اقرب محطة، والتأكد من توافر الأدوات اللازمة مثل كوريك وكشاف طوارئ و كابلات البطارية، وأحبال قوية للجر.