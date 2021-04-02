كيف تواجه المواقف الطارئة على الطريق ؟

قد يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى الكثير من المواقف الطارئة على الطريق، و التي تتشكل ابعادها حول مشكلات السرعة الزائدة و عدم الالتزام بالقواعد المرورية، أو امور فنية تنتج عن اخطاء الاخرين، و ربما تحدث أيضًا بسبب بعض الاعطال الفنية الخاصة بعالم السيارات.
و في سياق هذا
الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لقائدي السيارت
حول مواجهة المواقف الطارئة على الطريق.
– انفجار الاطار
في حالة انفجار
اطار سيارتك، فلابد أن تلتزم بضبط النفس بقدر الامكان، و القيام بالقبض جيدًا على
مقود الحركة "الدركسيون"، و ذلك لكي تتجنب مشكلات انحراف السيارة، كما
أن الضغط المباشر على دواسة الفرامل يزيد من خطورة الموقفن و لكي تتمع بأعلى درجات
الأمان فلابد أن تترك السيارة لتنخفض سرعتها تدريجيًا، مع تفعيل زر الانتظار
لتتجنب مشكلات التصادم و التي تنتج عن حركة السيارات القادمة من الناحية الخلفية.
- حالات الرعونة
قد ينتج عن حالالت
الرعونة و التفحيط مشكلات كبيرة للغاية مثل، انقلاب المركبة أو الاصطدام المفاجئ،
و في حالة التعرض لاحد هذه المشكلات اثناء القيادة فيجب أن تلتزم بنقطة امنه على
الطريق، و ابلاغ رجال الأمن بتلك الواقعة.
- التعامل مع
الحوادث
في حالة وقوع احد
الحوادث المرورية، فمن اللازم أن تقوم بافساح حركة الطريق، و عدم التوقف لمشاهدة
الحادث حتى تتمكن سيارات الانقاذ من الوصل، كما يجب أيضًا تقديم المساعدة الممكنة اذا
تطلب الأمر.
– الاعطال الطارئة
لكي تتغلب على مشكلات الاعطال الطارئة فيجب أن يكون معك بعض الادوات الفنية المساعدة، إلى جانب معاينة حالة الاطار البديل، و اقتناء منفاخ الطوارئ، كما يجب أن نهتم بالحالة الفنية للمنظومة الميكانيكية للسيارة، و من الأفضل أن نحتفظ برقم اصحاب الخبرات الفنية بالاضفافة إلى اوناش الانقاذ.