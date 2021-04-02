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سيارات

كيف تواجه المواقف الطارئة على الطريق ؟

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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صبري طلبة

قد يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى الكثير من المواقف الطارئة على الطريق، و التي تتشكل ابعادها حول مشكلات السرعة الزائدة و عدم الالتزام بالقواعد المرورية، أو امور فنية تنتج عن اخطاء الاخرين، و ربما تحدث أيضًا بسبب بعض الاعطال الفنية الخاصة بعالم السيارات.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لقائدي السيارت حول مواجهة المواقف الطارئة على الطريق.

 

 

– انفجار الاطار

 

في حالة انفجار اطار سيارتك، فلابد أن تلتزم بضبط النفس بقدر الامكان، و القيام بالقبض جيدًا على مقود الحركة "الدركسيون"، و ذلك لكي تتجنب مشكلات انحراف السيارة، كما أن الضغط المباشر على دواسة الفرامل يزيد من خطورة الموقفن و لكي تتمع بأعلى درجات الأمان فلابد أن تترك السيارة لتنخفض سرعتها تدريجيًا، مع تفعيل زر الانتظار لتتجنب مشكلات التصادم و التي تنتج عن حركة السيارات القادمة من الناحية الخلفية.

 

 

 

- حالات الرعونة

 

قد ينتج عن حالالت الرعونة و التفحيط مشكلات كبيرة للغاية مثل، انقلاب المركبة أو الاصطدام المفاجئ، و في حالة التعرض لاحد هذه المشكلات اثناء القيادة فيجب أن تلتزم بنقطة امنه على الطريق، و ابلاغ رجال الأمن بتلك الواقعة.

 

 

- التعامل مع الحوادث

 

في حالة وقوع احد الحوادث المرورية، فمن اللازم أن تقوم بافساح حركة الطريق، و عدم التوقف لمشاهدة الحادث حتى تتمكن سيارات الانقاذ من الوصل، كما يجب أيضًا تقديم المساعدة الممكنة اذا تطلب الأمر.

 

 

– الاعطال الطارئة

 

لكي تتغلب على مشكلات الاعطال الطارئة فيجب أن يكون معك بعض الادوات الفنية المساعدة، إلى جانب معاينة حالة الاطار البديل، و اقتناء منفاخ الطوارئ، كما يجب أن نهتم بالحالة الفنية للمنظومة الميكانيكية للسيارة، و من الأفضل أن نحتفظ برقم اصحاب الخبرات الفنية بالاضفافة إلى اوناش الانقاذ.

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