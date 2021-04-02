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سيارات

استكشف الأعطال .. تعرف على أسباب تلف فلتر البنزين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:01 ص
استكشف الاعطال ..
استكشف الاعطال .. تعرف على اسباب تلف فلتر البنزين
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صبري طلبة

يشكل فلتر البنزين أهمية كبيرة داخل المنظومة الفنية للمحرك، فهو الجزء المسؤول عن تنقية الشوائب والرواسب قبل وصوله  لغرفة المحرك، و التي تزيد من احتمالات انسداد بخاخات الانجكشن أو منظومة الاحتراق، و لذلك فهو لا يقل أهمية عن باقى فلاتر السيارة.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لقائدي السيارات حول اسباب تلف فلتر البنزين وطريقة تغييره.

 

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هناك الكثير من العلامات الداله على تلف فلتر البنزين و منها، ارتفاع صوت المحرك عن المستوى الطبيعي، كما يحدث انخفاض عوم و قوة السيارة و عدم قدرتها على التسارع، وذلك بسبب وصول الشوائب إلى الصبابات، و التي ينتج عنها توقف تام في اداء عمل السيارة.

 

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بالاضافة إلى ملاحظة رائحة بنزين بسبب وصول الوقود إلى الحد الأقصى و هذه علامة واضحة تشير إلى تلف مضخة الوضود، كما أن ملاحظة رائحة عادم كريهة واحدة من العلامات القاطعة و التي تدل على تلف فلتر البنزين، و هناك طريقة اخرى ترشدك بسهولة إلى هذه النقطة و هي جدول صيانات السيارة و متابعة عدد الكيلو مترات.

 

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و لتغيير هذه القطعة الهامة يجب تحديد موقع الفيوز الخاص بمضخة الوقود ثم القيام بفصله لتخفيف الأحمال و لكي نضمن توقف هذه المنظومة لحين الانتهاء من باقي الأعمال و التي تتضمن، تفعيل وضع الانتظار لناقل الحركة الأوتوماتيكي أو وضع الحياد للسيارت المانيوال، ثم فصل بطارية السيارة و فك الكلبسات الخاصة بالـ"كنبة" الخلفية، هو مكان تواجد هذه القطعة الهامة.

 

ثم البدء في تغيير الفلتر القديم و تركيب الفلتر الجديد، و يفضل أن تقوم باقتناء القطعة الاصلية و الابتعاد تمامًا عن النسخ المقلدة، كما يجب أن نتبع كافة مواعيد الصيانة الدورية لتجنب مشكلات تلف مضخة الوقود.

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