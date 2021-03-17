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سيارات

5 نصائح مهمة لقائدي السيارات في الساعات الأولى من الصباح

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:08 ص
5 نصائح هامة لقائدي
5 نصائح هامة لقائدي السيارات
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صبري طلبه

قبل أن تستقل سيارتك  وتذهب إلى عملك أو لتبدأ أحداث يومك المختلفة؛ لابد أن تتوقف للحظات، وتتقمص شخصية أحد المتخصصين في مجال صيانة السيارات، لنبدأ رحلة جديدة في عالم الميكانيكا لا تتعدى دقائق معدودة، ولكن هذه الجولة تعتبر من أساسيات السلامة والأمان لقائد السيارة ومن معه.

وفي هذا السياق، يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل 5 نصائح لقائدي السيارات يجب فعلها في بداية اليوم أو قبل أن تنطلق إلى رحلتك.

 - الخطوة الأولى تتم قبل تشغيل المحرك وهي القيام بقياس مستوى الزيت بداخلى، عبر استخدام مقياس الزيت المخصص، ثم النظر لعلامة الحد الأدنى و الأقصى، فمن الممكن أن تكون نسبة الزيت في حالة زيادة أو نقصان، أو هناك تغيير في درجة اللون و اللزوجة، و في هذه الحالة لابد أن تراجع كتيب الصيانات و معالجة هذا الأمر سريعًا، نظرًا لأهمية هذا الجزء الهام و لحماية الأجزاء المعدنية الداخلية.

 

- قم بمتابعة مستوى ضغط الإطارات جيدًا لتجنب مخاطر انخفاض مستوى الهواء بداخلها، و التي تؤدي إلى عدم اتزان السيارة، كما يجب أن تتأكد من الحالة العامة للعجلة البديلة، و أليات العمل مثل "الكوريك" و باقي الاجزاء الفنية.

 

- تأكد من وجود رخصة القيادة الشخصية معك، و أن ترخيص المركبة أيضًا بحوزتك، فمن الممكن أن تقابلك أحد اللجان المرورية و تتعرض لغرامة مالية أو مساءلة قانونية.

 

- افحص مستوى المياه جيدًا و تأكد من عمل مروحة السيارة بصورة طبيعية، و لا تنسى أن تتبع مواعيد الصيانة الدورية لمنظومة التبريد في موعدها المحدد، لتجنب مشكلات ارتفاع درجة حرارة السيارة.

 

-  اختبر مصابيح السيارة ومستوى الرؤية، و قم بملاحظة أي صوت غريب يظهر داخل سيارتك فمن الممكن أن يكون علامة هامة تشير إلى احد الأعطال.

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