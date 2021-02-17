لقائدي السيارات.. كيف تتغلب على مشكلات الشبورة الجوية

تتنوع الحالة الجوية طيلة فصل الشتاء، فمن الممكن أن تتعرض العديد من المناطق لتساقط الأمطار، أو السيول، أو منخفض جوي، وموجة سقيع قوية، أو ربما تكون المشكلة الأساسية والتحدي الأصعب يتعلق بالضباب و الشبورة الجوية، والتي تبدو مخيفة في كثير من الأوقات، وخاصة اثناء السفر وتكون ذروتها في الأوقات المسائية أو الساعات الأولى من الصباح.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أهم النصائح لقائدي السيارات حول كيفية التعامل مع مشكلات الشبورة.





1- نقاط الأمان و الحارة المرورية

من الضروري أن تلتزم بحارتك المرورية، وعدم الخروج منها إلى بعد إعطاء شارة الانتقال، و التأكد من السيارات القادمة بجانبك، ولابد من الالتزام بمسافات الأمان للسيارت الواقعة أمامك، وكن حذر دومًا من مشكلات الوقوف المفاجئ.





2- مصابيح سيارتك وآلة التنبيه

لاشك أن مصابيح السيارة تمنحك أفضلية الرؤية على الطريق، ولكن عند مشكلات الضباب و الشبورة تظهر أهميتها القصوى، ولذلك فمن اللازم أن تهتم بحالتها جيدًا و تمتعها بإضاءة قوية تكشف لك مجريات الأمور، و من الضروري أيضًا أن تستخدم الة التنبيه من وقت إلى اخر كوسيلة تحذير، ويفضل أن تستخدم زر الانتظار حتى تتمكن السيارات الاخرى من رؤيتك، وذلك لتجنب الحوادث المرورية و التي تنتج عن حالة انعدام الرؤية و الشبورة.





3- الانتباه إلى الطريق