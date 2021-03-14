خليك في الأمان .. 5 أخطاء تجنبها أثناء قيادة السيارة

يرتكب البعض من قائدي المركبات أمورا غاية في الخطورة اثناء القيادة، والتي من الممكن أن تعرض حياته للخطر هو ومن بصحبته، وربما تكون هذه المخاطر أثناء التوقف أو طريقة الاصطفاف، وتدور أركان هذه المعادلة حول كيفية الحصول على أعلى درجات الأمان لقائدي السيارات.





يقدم موقع "صدى البلد" افضل 5 نصائح لقائدي السيارات لتفادي الكثير من المخاطر.





- لكي تتمتع بأقصى درجات الحماية، فمن الضروري أن تلتزم بالتعليمات المرورية، و ارتداء حزام الامان قبل الانطلاق إلى رحلتك، كما يجب أن تلتزم بمسافات الأمان وعدم تجاوز السرعات المقررة، كما يجب أن تلتزم باللوحات الارشادية على الطريق.





- عدم الانشغال بغير الطريق، مثل استخدام الهاتف المحمول، أو مشاهدة أحد مقاطع الفيديو بوساطة شاشة عرض الوسائط التي تتوسط قمرة القيادة، أو الانسياق للاحاديث الجانبية بمن معك داخل السيارة، مما يترتب عن هذه العناصر الكثير من المشكلات، و التي من الممكن أن تكلفك حادث مروري عنيف.





- تعتبر طريقة اصطفاف السيارة من عوامل الأمان أيضًا، و تتشكل اركان هذه المعادلة بواسطة قفل الحماية من السرقات، أو شفرة الانذار، أو الابتعاد عن الأبنية التي مازالت تحت الانشاء لتجنب سقوط الاجسام الصلبة الخاصة بمواد البناء، ولاشك أن الابتعاد عن الأشجار الشاهقة والنخيل، تعزز من أمان سيارتك خاصة في حالة نشاط الرياح.





- يجب أن نلتزم بإتباع مواعيد الصيانة الدورية، و تسجيل تلك المواعيد داخل الكتيب الخاص بالصيانات، والانتباه جيدًا لهذه النقطة لتفادي الاعطال المتكررة، و لكي تحافظ على عمر افتراضي أطول للسيارة.





- في حالة اصطحاب الحيوانات الأليفة فمن الأفضل أن تقوم بإحكام وضعية الجلوس لهم، عبر استخدام المقاعد المخصصة، و تجنب خروج رأس حيوانك الأليف من نوافذ السيارة.