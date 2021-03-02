ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

6 نصائح "موفرة" لقائدي السيارات.. تعرف عليها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:03 ص
نصائح موفرة لقائدي
نصائح "موفرة" لقائدي السيارات
Advertisements
صبري طلبه

الكثير من قائدي السيارات يقعون في فخ كبير وهو استهلاك كمية كبيرة من الوقود، و من هنا تبدأ العديد من التساؤلات والشكوك، وتتجه أصبع الاتهام إلى الكثير من الاجزاء الداخلية بالسيارة، و ربما يكون ذلك صحيح، أو يكون استهلاك الوقود ناتج عن أخطاء نفعلها باستمرار ونحن على عدم دراية.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخبار كيفية الحصول على قيادة موفرة و اقتصادية للوقود.

 

1- حالة الإطارات

افحص إطارات سيارتك من وقت إلى اخر بعناية شديدة، و احرص على تزويدها بالهواء أو النيتروجين، لان الاطارات الغير ممتلئة تستهلك كمية كبيرة من الجهد و الطاقة، و لا تنسى تغيير إطارات سيارتك في موعدها المحدد.

 

2- الأوزان الزائدة

تجنب حمل الأوزان الزائدة الواقعة داخل سيارتك، واستفاد فقط بالاشياء الضرورية، ولذلك فمن وقت إلى اخر قم بفحص سيارتك جيدًا وخاصة المساحة التخزينية الخلفية.

 

3- استخدام دواسة البنزين بطريقة مثالية

لكي توفر الكثير من النقود، قم باستخدام دواسة البنزين برفق، و تجنب الضغط عليها بقوة لعدم استهلاك كمية كبيرة من الوقود، و لتتجنب مشكلات السرعة الزائدة أيضًا.

 

 4- تحديد المسار و تجمع النقاط

من الضروري أن تقوم بتجميع رحلاتك على مسار واحد، و دراسة الطريق جيدًا و اكتشاف الطرق المختصرة، لكي تتجنب قطع كيلومترات زائدة تستهلك كمية كبيرة من وقود سيارتك، و من الافضل أن تستخدم جهاز الـ GPS لتجنب الاختناق المروري، و الذي ينتج عنه مشكلة احتراق الوقود دون جدوى.

 

5- نوافذ السيارة

يجب أن تقوم بغلق نوافذ السيارة خاصة على الطرق السريعة، لتجنب العزم الزائد، حيث اشارت الدراسات أن السير كس اتجاه الريح، يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 6%.

 

6- طرق السير

من الأفضل أن تتجنب السير على الطرق الرميلة، و التي تتطلب نسبة مقاومة أكثر، تجعلها تحرق نسبة اكبر من الوقود، فمن الضروري أن تختار الطريق المناسب للسير، و الابتعاد عن الطرق الوعرة والغير ممهدة، لتفادي مشكلات تلف "العفشة"، و الاجزاء الخاصة بها مثل ممتصات الصدمات و المقصات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إزاي تحافظ على استهلاك وقود سيارتك

أسباب زيادة معدل استهلاك الوقود بالسيارة

في 5 خطوات.. طريقة توفير استخدام وقود سيارتك

الفرامل وتسخين المحرك والتكييف.. 10 نصائح هتخليك توفر بنزين سيارتك

7 أخطاء تجنبها لاستهلاك وقود أقل لسيارتك

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون

ترشيحاتنا

محمد عبد المنصف: غيرت حلمي ولا أرغب في ختام مشواري بقميص الزمالك

أحدث ظهور لـ سمية الألفي من عيد ميلاد عمر الفيشاوي.. شاهد

تغيرات جذرية في المناخ والسبب أعاصير فضائية.. تفاصيل مثيرة

تخفيض جبار.. اشتر آيفون X نسخة 256 جيجابايت بـ7400 جنيه

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تكشف طقس الثلاثاء

الرجل العنكبوت.. شاب ينقذ طفلة بعد سقوطها من ارتفاع شاهق بمعجزة

Advertisements

وفاة مذيع شهير بالتليفزيون المصري بسبب كورونا

قرار عاجل من السعودية بشأن موسم الحج

وزير التعليم يقرر عقد بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة لاختبار التقنيات الإلكترونية قبل الامتحان النهائي

نشرة أخبار العالم| انقلاب في تركيا .. بن سلمان يقبل المسؤولية الأخلاقية لمقتل خاشقجي ..ثورة ضد الإخوان في بريطانيا وتحذير لـ بايدن

دعاء للأم المتوفاة في رجب.. 9 أدعية تضيء قبرها وتجعله جنة في عيدها

هل من صلى الفجر في البيت في ذمة الله ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

رؤية النبي في المنام .. 3 سور قرآنية و5 أعمال تجعلك ترى رسول الله

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تكشف طقس الثلاثاء

منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتهاء فيروس كورونا العام الحالي

تكفير كل الذنوب قبل الفجر.. رسول الله أوصى بأمرين في سجود الصلاة

خبير تحكيمي يكشف حقيقة استحقاق وادي دجلة ركلة جزاء أمام الزمالك

مع الوداد.. توهج أوناجم في بطولة إفريقيا ورسالة قوية للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تؤجل طرح برونكو 2021 إلى الصيف القادم لهذا السبب

خطورة جرثومة المعدة.. تسبب السرطان والقرحة اعرف أعراضها وعلاجها

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس