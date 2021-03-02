6 نصائح "موفرة" لقائدي السيارات.. تعرف عليها

الكثير من قائدي السيارات يقعون في فخ كبير وهو استهلاك كمية كبيرة من الوقود، و من هنا تبدأ العديد من التساؤلات والشكوك، وتتجه أصبع الاتهام إلى الكثير من الاجزاء الداخلية بالسيارة، و ربما يكون ذلك صحيح، أو يكون استهلاك الوقود ناتج عن أخطاء نفعلها باستمرار ونحن على عدم دراية.
وفي سياق ذلك
يقدم موقع "صدى البلد" الاخبار كيفية الحصول على قيادة موفرة و اقتصادية
للوقود.
1- حالة الإطارات
افحص إطارات سيارتك من وقت إلى اخر بعناية شديدة، و احرص على تزويدها
بالهواء أو النيتروجين، لان الاطارات الغير ممتلئة تستهلك كمية كبيرة من الجهد و
الطاقة، و لا تنسى تغيير إطارات سيارتك في موعدها المحدد.
2- الأوزان الزائدة
تجنب حمل الأوزان الزائدة الواقعة داخل سيارتك، واستفاد فقط بالاشياء
الضرورية، ولذلك فمن وقت إلى اخر قم بفحص سيارتك جيدًا وخاصة المساحة التخزينية
الخلفية.
3- استخدام دواسة البنزين بطريقة مثالية
لكي توفر الكثير من النقود، قم باستخدام دواسة البنزين برفق، و تجنب الضغط
عليها بقوة لعدم استهلاك كمية كبيرة من الوقود، و لتتجنب مشكلات السرعة الزائدة
أيضًا.
من الضروري أن تقوم بتجميع رحلاتك على مسار واحد، و دراسة الطريق جيدًا و
اكتشاف الطرق المختصرة، لكي تتجنب قطع كيلومترات زائدة تستهلك كمية كبيرة من وقود
سيارتك، و من الافضل أن تستخدم جهاز الـ GPS
لتجنب الاختناق المروري، و الذي ينتج عنه مشكلة احتراق الوقود دون جدوى.
5- نوافذ السيارة
يجب أن تقوم بغلق نوافذ السيارة خاصة على الطرق السريعة، لتجنب العزم الزائد،
حيث اشارت الدراسات أن السير كس اتجاه الريح، يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 6%.
6- طرق السير
من الأفضل أن تتجنب السير على الطرق الرميلة، و التي تتطلب نسبة مقاومة أكثر، تجعلها تحرق نسبة اكبر من الوقود، فمن الضروري أن تختار الطريق المناسب للسير، و الابتعاد عن الطرق الوعرة والغير ممهدة، لتفادي مشكلات تلف "العفشة"، و الاجزاء الخاصة بها مثل ممتصات الصدمات و المقصات.