6 نصائح "موفرة" لقائدي السيارات.. تعرف عليها

الكثير من قائدي السيارات يقعون في فخ كبير وهو استهلاك كمية كبيرة من الوقود، و من هنا تبدأ العديد من التساؤلات والشكوك، وتتجه أصبع الاتهام إلى الكثير من الاجزاء الداخلية بالسيارة، و ربما يكون ذلك صحيح، أو يكون استهلاك الوقود ناتج عن أخطاء نفعلها باستمرار ونحن على عدم دراية.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخبار كيفية الحصول على قيادة موفرة و اقتصادية للوقود.

1- حالة الإطارات

افحص إطارات سيارتك من وقت إلى اخر بعناية شديدة، و احرص على تزويدها بالهواء أو النيتروجين، لان الاطارات الغير ممتلئة تستهلك كمية كبيرة من الجهد و الطاقة، و لا تنسى تغيير إطارات سيارتك في موعدها المحدد.

2- الأوزان الزائدة

تجنب حمل الأوزان الزائدة الواقعة داخل سيارتك، واستفاد فقط بالاشياء الضرورية، ولذلك فمن وقت إلى اخر قم بفحص سيارتك جيدًا وخاصة المساحة التخزينية الخلفية.

3- استخدام دواسة البنزين بطريقة مثالية

لكي توفر الكثير من النقود، قم باستخدام دواسة البنزين برفق، و تجنب الضغط عليها بقوة لعدم استهلاك كمية كبيرة من الوقود، و لتتجنب مشكلات السرعة الزائدة أيضًا.

4- تحديد المسار و تجمع النقاط

من الضروري أن تقوم بتجميع رحلاتك على مسار واحد، و دراسة الطريق جيدًا و اكتشاف الطرق المختصرة، لكي تتجنب قطع كيلومترات زائدة تستهلك كمية كبيرة من وقود سيارتك، و من الافضل أن تستخدم جهاز الـ GPS لتجنب الاختناق المروري، و الذي ينتج عنه مشكلة احتراق الوقود دون جدوى.

5- نوافذ السيارة

يجب أن تقوم بغلق نوافذ السيارة خاصة على الطرق السريعة، لتجنب العزم الزائد، حيث اشارت الدراسات أن السير كس اتجاه الريح، يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 6%.

6- طرق السير

من الأفضل أن تتجنب السير على الطرق الرميلة، و التي تتطلب نسبة مقاومة أكثر، تجعلها تحرق نسبة اكبر من الوقود، فمن الضروري أن تختار الطريق المناسب للسير، و الابتعاد عن الطرق الوعرة والغير ممهدة، لتفادي مشكلات تلف "العفشة"، و الاجزاء الخاصة بها مثل ممتصات الصدمات و المقصات.