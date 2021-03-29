أحذر من تواجد هذه الأشياء داخل سيارتك

ربما يتعرض البعض من قائدي السيارات لحوادث مرورية ناتجة عن تجاوز السرعات المقررة، أو عدم تركهم لمسافات الأمان اللازمة، أو التغافل عن موعد الصيانة الدورية المحدد؛ ما ينتج عنه تلف في أحد أجزاء المنظومة الفنية للسيارة، ومن الممكن أيضًا أن تتعرض سيارتك لأحد الحوادث الناتجة عن عوامل الحريق، والسؤال هنا، ما هي الاسباب التي تنتج عنها تلك العواقب.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح لقائدي السيارات لتفادي الوقوع في حوادث الحريق الخاصة بعالم السيارات.





- المعطرات القابلة للاشتعال

نعلم أن رائحة السيارة من الأمور الضرورية عند الكثير، و لذلك يلجأ البعض إلى استخدام المعطرات الجوية التي تعطي احساسا منعشا ورائحة مميزة للسيارة، ولكن كن حذرا من تفاعل المواد الداخلية بهذه المعطرات، ودرجات الحرارة المرتفعة داخل سيارتك بسبب تعامد اشعة الشمس، والتي من الممكن أن تحدث حريقا كبيرا داخل السيارة؛ بسبب انفجار تلك الزجاجات.

- ولاعات الغاز أو البنزين

احذر من ترك ولاعات الغاز أو البنزين داخل السيارة، فهناك الكثير من حوادث الاحتراق تسبب بها هذه القطع، سواء كانت بلاستيكية أو حديدية، نظرًا لتعرضها للحرارة الزائدة، و لذلك فمن الأفضل أن تنقب داخل سيارتك عن هذه الاجزاء فربما تكون سقطت سهوًا داخل مقصورة القيادة.

- زجاجات الكحول الطبي

بسبب تداعيات فيرورس كورونا COVID 19اصبحت زجاجات الكحول الطبي لا غنى عنها، فهي تقوم بتطهير الأسطح و اليدين بكفاءة شديدة، و بسبب ارتفاع درجات الحرارة تسببت هذه الزجاجات في الكثير من الحرائق داخل السيارة، و ذلك لتفاعلها مع حرارة الشمس خاصة في اثناء فصل الصيف.

- الالتزام بتعليمات محطات الوقود

لا شك ان الالتزام بالتعليمات الخاصة بمحطات الوقود، من اساسيات السلامة و الأمان لقائد السيارة ومن حوله، ولذلك فيجب أن تمتع تمامًا عن التدخين، و ايقاف المحرك طوال فترة امداد السيارة بالوقود، و الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول أيضًا.