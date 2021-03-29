ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أحذر من تواجد هذه الأشياء داخل سيارتك

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:00 ص
احذر من تواجد هذه
احذر من تواجد هذه الاشياء داخل سيارتك .. خلي بالك
Advertisements
صبري طلبه

ربما يتعرض البعض من قائدي السيارات لحوادث مرورية ناتجة عن تجاوز السرعات المقررة، أو عدم تركهم لمسافات الأمان اللازمة، أو التغافل عن موعد الصيانة الدورية المحدد؛ ما ينتج عنه تلف في أحد أجزاء المنظومة الفنية للسيارة، ومن الممكن أيضًا أن تتعرض سيارتك لأحد الحوادث الناتجة عن عوامل الحريق، والسؤال هنا، ما هي الاسباب التي تنتج عنها تلك العواقب.


وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح لقائدي السيارات لتفادي الوقوع في حوادث الحريق الخاصة بعالم السيارات.


-  المعطرات القابلة للاشتعال

نعلم أن رائحة السيارة من الأمور الضرورية عند الكثير، و لذلك يلجأ البعض إلى استخدام المعطرات الجوية التي تعطي احساسا منعشا ورائحة مميزة للسيارة، ولكن كن حذرا من تفاعل المواد الداخلية بهذه المعطرات، ودرجات الحرارة المرتفعة داخل سيارتك بسبب تعامد اشعة الشمس، والتي من الممكن أن تحدث حريقا كبيرا داخل السيارة؛ بسبب انفجار تلك الزجاجات.

-  ولاعات الغاز أو البنزين

احذر من ترك ولاعات الغاز أو البنزين داخل السيارة، فهناك الكثير من حوادث الاحتراق تسبب بها هذه القطع، سواء كانت بلاستيكية أو حديدية، نظرًا لتعرضها للحرارة الزائدة، و لذلك فمن الأفضل أن تنقب داخل سيارتك عن هذه الاجزاء فربما تكون سقطت سهوًا داخل مقصورة القيادة.

 -  زجاجات الكحول الطبي

بسبب تداعيات فيرورس كورونا COVID  19اصبحت زجاجات الكحول الطبي لا غنى عنها، فهي تقوم بتطهير الأسطح و اليدين بكفاءة شديدة، و بسبب ارتفاع درجات الحرارة تسببت هذه الزجاجات في الكثير من الحرائق داخل السيارة، و ذلك لتفاعلها مع حرارة الشمس خاصة في اثناء فصل الصيف.

 

 - الالتزام بتعليمات محطات الوقود

لا شك ان الالتزام بالتعليمات الخاصة بمحطات الوقود، من اساسيات السلامة و الأمان لقائد السيارة ومن حوله، ولذلك فيجب أن تمتع تمامًا عن التدخين، و ايقاف المحرك طوال فترة امداد السيارة بالوقود، و الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول أيضًا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طرق إصلاح زجاج السيارة المشروخ

نصائح ذهبية لقائدي السيارات .. لتجنب الحرائق

لكي تتجنب المخاطر.. أشياء خفية لا تنساها داخل سيارتك

بعد انتشار حوادث الحريق.. خبراء يوضحون أسباب اشتعال السيارات وكيفية السيطرة عليها

قد تؤدي للاشتعال .. 3 أسباب وراء رائحة البنزين داخل سيارتك

احذر.. سيارتك الجديدة بها مواد مسرطنة

ترشيحاتنا

مش لعنة الفراعنة.. لميس الحديدي تكشف عن سبب غريب وراء الحوادث الأخيرة في مصر ..فيديو

أمه كانت حضناه.. عم الطفل الناجي من انهيار عقار جسر السويس يروي تفاصيل مؤلمة

الداخلية: القبض على مروج شائعة اندلاع حريق بمحيط مطار القاهرة الدولي

فوائد الزبيب الصحية .. تعرف على أبرزها

فاتك النصف من شعبان ونويت صيام هذا الاثنين.. علي جمعة: لا تصم 16 شعبان إلا في 3 حالات

تفاصيل العثور على 30 ساعة نادرة من تسجيلات الشيخ محمد رفعت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبارو WRX تظهر بتصميم جديد وإطلالة 2022| صور

بفستان أسود.. نادية الجندى تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات كندة علوش تبرز أنوثتها