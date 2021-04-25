مش جديد عليك|عمرو أديب يهاجم محمد رمضان في وفاة أشرف أبو اليسر

نعى الإعلامى عمرو أديب، الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب واقعة قمرة الطائرة، التى تسبب الفنان محمد رمضان فى فصله عن العمل إزاءها، وقيام الطيار الراحل برفع قضية عليه وتمكنه من الحصول على تعويض 6 ملايين جنيه.

قال الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر وشاهد، إن وفاة أشرف أبو اليسر تسببت فى ردود أفعال عنيفة فى المجتمع المصرى، لافتا أن أشرف أبو اليسر كان على خلق وأستاذ فى الكلية الجوية قبل عمله كطيار مدني.

وجه أديب رسالة لـ محمد رمضان قائلاً: يا محمد أنت لازم تنام وضميرك مستريح، أنت مش لازم تكون متضايق خالص.. أصل هتضايق ليه ومش عارف الناس عايزة منك ايه، ده انت كنت بتاخد بالك من الراجل على طول وبتابعه بعد ما اتفصل من شغله.

تابع أديب قائلاً: مش جديد عليك .. أنت دايما بتسال على الناس اللى بتتأذى بجد ، أنت راجل وطول عمرك راجل وبتاخد بالك من الناس ..ده انت صاحب صاحبك وجدع وصاحب واجب.