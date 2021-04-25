حرب أهلية الحلقة 12 : نادين تخطط لـ الاستيلاء على ثروة عزيز

شهدت احداث الحلقة الـ١٢ من مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا عدد من الاحداث نستعرضها فى السطور التالية...

قامت "تمارا" جميلة عوض بطرد "نادين" سنيستا خليفة من عزاء والدها "عزيز"

واخبرتها بانها حامل " يوسف" باسل الخياط وليس من والدها.

وقامت "نادين" سينستا خليفة بتحرير محضر عدم تعدى من جانب " تمارا ومريم".

وعلمت "مريم" يسرا خيانة زوجها "يوسف" باسل الخياط مع "نادين" سينستا خليفة.



وقررت "نادين" سنيستا خليفة عدم اجهاض حملها بعد موت "عزيز" للاستيلاء على ثروته.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.



وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الأتربي، رمزى العدل.