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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ توب ستان.. سارة خليفة تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

سارة خليفة
سارة خليفة

نشرت المذيعة سارة خليفة ؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جذابة.


وظهرت  سارة خليفة ؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب "ستان" منقوش باللون البيج الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة التى ظهرت بها .


ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها التي تظهر بها.

IMG_٢٠٢١٠٤٢٤_٢٣٥٦٤٧
IMG_٢٠٢١٠٤٢٤_٢٣٥٦٤٧

 
يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار" عام ، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.


وقدمت سارة خليفة مؤخرًا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، الذي تناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

 

إطلالة جذابة المذيعة سارة خليفة برنامج تريند إطلالة انيقة احمر الشفاه صورة جديدة

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