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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة رجاء الجداوي: والدتي امتنعت عن الأكل بعد زواجي

صدى البلد

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنه يوم وفاة والدها كابتن حسن مختار، شعرت أنها فقدت والديها معًا، لأن والدتها كانت دائمًا حزينة من بعده.

وتابعت أميرة مختار خلال لقائها في برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "والدتي كانت حزينة ولكنها تكابر وتقوم من أجل شغلها، وحينما كنا نزور قبره كانت وكأنها تنتعش.. وأكثر شيء تعلمته منهما هو الاحترام".  

وأضافت: “عند زواجي وجدت أن والدي لا يأكلان وحالهما تغير، فرجعت إلى منزل والدي بعد شهرين من الزواج.. وعند زواجي قالت لي اخترتي بلاش تشتكي لأن انتي هتسامحي وأنا لا”.

وتابعت: "والدتي تعرفت على والدي بالصدفة بعدما سافرت إلى الخرطوم، للمشاركة في مسرحية بدلًا من الفنانة نبيلة عبيد، وكانت مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، وكان والدي في ماتش هناك والجميع جاء ليسلم عليهم ماعدا هو وكان يقرأ وقتها سألته بتقرأ ايه؟ وبعد 6 أيام عاد للقاهرة وهو مقرر إنه سيتزوجها وفعلا حصل الارتباط بعد 11 يومًا وظلت زيجتهما بنجاح كبير حتى وفاة والدي كابتن حسن مختار".

واستطردت: "الاتنين صارحا بعض من البداية بكل شيء، وكانت دائما تقول التمثيل والزيف اللي بيحصل في الخطوبة هو سبب فشل الزيجات لأنه عندما ترضي بالشيء الصعب من البداية بتدخلي وانتي مرتاحة".

 

https://youtu.be/Yw21-QYt-gE

ابنة رجاء الجداوى أميرة مختار

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