العربية للتصنيع تنفذ محطات طاقة شمسية لشركة أبوقير للأسمدة باستثمارات 76 مليون جنيه

شهد اللواء أ.ح مهندس محمد عبدالفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع،وكل من المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ والمهندس هاني ضاحي رئيس شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، توقيع عقدا لتوريد وتركيب محطات طاقة شمسية لشركة أبوقير للأسمدة بمحافظة الإسكندرية.

يأتي هذا العقد في إطار الخطوات الناجحة والمستمرة ، التي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لصناعات الطاقة المتجددة، وفقا لمعايير الجودة العالمية ،حيث تعد الهيئة من الجهات الرائدة في مصر ،التي اهتمت بتوطين التكنولوجيا في مجال تصنيع هذه الطاقات النظيفة ودعم مشروعات الاقتصاد الأخضر ، وقامت بتأسيس الشركة العربية للطاقة المتجددة بخطوط إنتاج تصنيعية متطورة و كوادر بشرية مدربة ومؤهلة وفقا لأحدث تقنيات التصنيع الرقمي .

وخلال فعاليات التوقيع أعرب اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر عن تقديره واعتزازه بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ودعمها لكافة أوجه التعاون المشترك ،مؤكدا علي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع بموجب هذا العقد تقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من توريد وتركيب محطات الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية في حدود 3 ميجاوات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 76.17 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ مخططة تبلغ 12 شهرا، مؤكدا أن أعمال التنفيذ تتم وفقا لمعايير الجودة العالمية من خلال الشركة العربية للطاقة المتجددة ،والرائدة في توطين تكنولوجيا مشروعات الطاقة المتجددة ولها سابقة أعمال ناجحة في تنفيذ العديد من هذه المشروعات محليا وبعدد من الدول الإفريقية الشقيقة .

وأكد أن هناك تنسيق دائم بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتكثيف الجهود لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نسبة 45% بحلول 2028 وتعظيم شعار (صنع في مصر)، مشيرا لاهتمام الهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق التكامل الصناعي بالدمج بين إمكانيات التصنيع وخبرات القطاع الخاص بما يعزز التصنيع المحلي لمشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم شعار (صنع في مصر ).

وفي سياق متصل، أكد اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلي والإفريقي بجودة عالمية و أسعار تنافسية في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مشيرا إلي تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الإنتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة حتى نحصل على ألواح شمسية فائقة الجودة تسمح لنا بالمنافسة مستقبلا في السوق العالمي.

وخلال مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر (تكنولوجيا معالجة المياه وكفاءة الطاقة)، الذي تنظمه شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، برئاسة السيد المهندس/ هاني ضاحي

أعرب اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات هذا الملتقى الصناعي العلمي الذي يجمع بين الخبرات العملية وأحدث التطورات التكنولوجية، ويشكل المؤتمر منصة لتبادل الرؤى واستعراض الحلول المبتكرة في مجالات معالجة المياه وكفاءة الطاقة وتوطين صناعة الطلمبات وصيانة وإصلاح طلمبات مصانع البتروكيماويات ، مؤكدا أن مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع تشارك في مختلف مشروعات معالجة المياه والطاقات المتجددة بحلول علمية وصناعية مبتكرة تلبي كافة متطلبات مشروعات التنمية الشاملة .