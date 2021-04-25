عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. الزمالك يواجه السويحلي الليبي بنصف نهائي بطولة إفريقيا لرجال الطائرة

صدى البلد

يلتقي اليوم فريق طائرة الزمالك أمام فريق السويحلي الليبي في الثانية عصرًا وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال والتي تستضيفها تونس في الفترة من 18 وحتى 28 ابريل الجاري.

واستطاع الزمالك التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق  هيئة الموانئ الكينية بنتيجة 3 - 1 في مباراة ربع النهائي ، فيما تأهل الفريق الليبي بعد تغلبه على  نيمو ستارز الأوغندي بنتيجة 3 - 0.
 

ويعتبر الزمالك هو ممثل مصر الوحيد في البطولة وذلك بعد قرار إدارة الأهلي بعدم السفر إلى تونس في منافسات الرجال والسيدات.

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك في البطولة 14 لاعبًا وهم : “أحمد يوسف – مصطفى دبشة – أحمد ضياء – أحمد عبد العال “درونكة”” – محمد رضا – أشرف اللقاني – أحمد فتحي – رضا هيكل – هشام يسري – رشاد شبل – محمد المهدي “مؤة” – محمد مجدي “نملة” – محمد محسن – ستيفن هانت” والذي نجح مسؤولو القلعة البيضاء في قيد اللاعب ضمن القائمة المشاركة في الدقائق الأخيرة قبل التوجه إلى تونس.
 

موعد مباراة الزمالك 

وستقام مباراة الزمالك و السويحلي الليبي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للاندية للكرة الطائرة اليوم الأحد 25 أبريل في الثالثة عصرا، بعد تقديمها من قبل اللتخاد الأفريقي للكرة الطائرة.

بينما تقام مباراة الترجي والنادي الأوليمبي الليبي في المباراة الثانية ضمن دور نصف النهائي للبطولة يوم الاحد 25 أبريل في الخامسة عصرا.

وسيلتقي الفائز من الزمالك و السويحلي الليبي مع الفائز من الترجي والنادي الأوليمبي الليبي في نهائي البطولة.

بينما يلتقي الخاسر من مباراتي دور نصف النهائي علي المركز الثالث بالبطولة.

وصعد الزمالك الي نصف نهائي البطولة الأفريقية بعد الفوز على نظيره الموانئ الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا المقامة حاليا في تونس.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، 25-13، 25-22، 25-16، 25-13.

الجدير بالذكر أن الزمالك في رصيده خمس بطولات إفريقية آخرها عام 2012.

الزمالك طائرة رجال إفريقيا بطولة افريقيا قائمة الزمالك طائرة الزمالك الموانئ بطولة افريقيا للكرة الطائرة السويحلي الليبي

موضوعات متعلقة

سند ودودو يواصلان التألق مع نيم في الدوري الفرنسي لكرة اليد

كاراتسيف يقصي ديوكوفيتش خارج صربيا المفتوحة للتنس

سيميوني: أتلتيكو مدريد المرشح الأول للقب الليجا

إكرامي : تواجدي مع بيراميدز ليس تحديا لأحد .. وأتمنى تحقيق طموح الفريق

مدرب الأهلي: لا يوجد فريق في العالم يلعب بهذه الطريقة

يد الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي: قيمة الدوري أكبر من الكأس

حلمى طولان : الأهلي ما يخسرش ماتشين ورا بعض

الأهلي يرد على غلاف مجلة الزمالك: يد بيبو غير قابلة للكسر

ترشيحاتنا

هل بخاخة الربو تفطر؟.. الإفتاء تجيب

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف Vivo V21 5G

اليوم .. الحكم على 11 متهما في قضية فساد القمح الكبرى

سكان منطقة العجمي في الإسكندرية يشكون من استمرار انقطاع المياه

بعد ظهوره على وجه سيد رجب في موسى.. أبرز المعلومات عن مرض البهاق

لجان البرلمان تناقش قانون التأمين الموحد والأمن السيبراني.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

شكوى للنقابة ومطالبة باعتذار .. محمد رمضان في أزمة بسبب إسماعيل ياسين

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بـ شمال سيناء

هرفع عليك قضية| عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان.. شاهد

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ