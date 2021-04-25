اليوم.. الزمالك يواجه السويحلي الليبي بنصف نهائي بطولة إفريقيا لرجال الطائرة

يلتقي اليوم فريق طائرة الزمالك أمام فريق السويحلي الليبي في الثانية عصرًا وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال والتي تستضيفها تونس في الفترة من 18 وحتى 28 ابريل الجاري.

واستطاع الزمالك التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق هيئة الموانئ الكينية بنتيجة 3 - 1 في مباراة ربع النهائي ، فيما تأهل الفريق الليبي بعد تغلبه على نيمو ستارز الأوغندي بنتيجة 3 - 0.



ويعتبر الزمالك هو ممثل مصر الوحيد في البطولة وذلك بعد قرار إدارة الأهلي بعدم السفر إلى تونس في منافسات الرجال والسيدات.

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك في البطولة 14 لاعبًا وهم : “أحمد يوسف – مصطفى دبشة – أحمد ضياء – أحمد عبد العال “درونكة”” – محمد رضا – أشرف اللقاني – أحمد فتحي – رضا هيكل – هشام يسري – رشاد شبل – محمد المهدي “مؤة” – محمد مجدي “نملة” – محمد محسن – ستيفن هانت” والذي نجح مسؤولو القلعة البيضاء في قيد اللاعب ضمن القائمة المشاركة في الدقائق الأخيرة قبل التوجه إلى تونس.



موعد مباراة الزمالك

وستقام مباراة الزمالك و السويحلي الليبي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للاندية للكرة الطائرة اليوم الأحد 25 أبريل في الثالثة عصرا، بعد تقديمها من قبل اللتخاد الأفريقي للكرة الطائرة.

بينما تقام مباراة الترجي والنادي الأوليمبي الليبي في المباراة الثانية ضمن دور نصف النهائي للبطولة يوم الاحد 25 أبريل في الخامسة عصرا.

وسيلتقي الفائز من الزمالك و السويحلي الليبي مع الفائز من الترجي والنادي الأوليمبي الليبي في نهائي البطولة.

بينما يلتقي الخاسر من مباراتي دور نصف النهائي علي المركز الثالث بالبطولة.

وصعد الزمالك الي نصف نهائي البطولة الأفريقية بعد الفوز على نظيره الموانئ الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا المقامة حاليا في تونس.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، 25-13، 25-22، 25-16، 25-13.

الجدير بالذكر أن الزمالك في رصيده خمس بطولات إفريقية آخرها عام 2012.