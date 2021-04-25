بعد التفشي الحاد لـ كورونا.. السعودية ترسل 80 مليون طن أكسجين إلى الهند

لمواجهة كورونا

قدمت المملكة العربية السعودية، 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند للمساهمة في مواجهة التفشي الحاد لفيروس كورونا.

ووجهت السفارة الهندية بالمملكة، الشكر والتقدير، للسعودية، على دعم بلادها وتعاونها معها في مواجهة فيروس كورونا، حيث تشهد الهند موجة ثانية عاتية من الوباء.

وأكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن زيادة الإصابات بـفيروس كورونا تشكل صدمة للبلاد، مشيرًا إلى أن الموجة الثانية من الوباء التي تشهدها الهند مثل العاصفة التي تركتها مدمرة.

وأضاف مودي في خطاب للشعب الهندي، اليوم الأحد، أنه "بينما ترتفع حالات الإصابة، يتم أيضًا تسجيل المزيد من حالات الشفاء"، داعيا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق من مصادر المعلومات والأخبار عن فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة “هندوستان تايمز”.

وسجلت الهند اليوم الأحد، رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأعلنت الهند تسجيل 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة غير مسبوقة، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 16.96 مليون حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2767 وفاة جديدة، بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بكورونا إلى 192311.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن اليوم الأحد، عن دعمه الكامل للهند بعد التفشي القياسي لـ فيروس كورونا هناك.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر: "قلوبنا مع الشعب الهندي في خضم تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) المروع".