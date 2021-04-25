عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة كورونا

بعد التفشي الحاد لـ كورونا.. السعودية ترسل 80 مليون طن أكسجين إلى الهند

علم السعودية
علم السعودية

قدمت المملكة العربية السعودية، 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند للمساهمة في مواجهة التفشي الحاد لفيروس كورونا.

ووجهت السفارة الهندية بالمملكة، الشكر والتقدير، للسعودية، على دعم بلادها وتعاونها معها في مواجهة فيروس كورونا، حيث تشهد الهند موجة ثانية عاتية من الوباء.

وأكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن زيادة الإصابات بـفيروس كورونا تشكل صدمة للبلاد، مشيرًا إلى أن الموجة الثانية من الوباء التي تشهدها الهند مثل العاصفة التي تركتها مدمرة.

وأضاف مودي في خطاب للشعب الهندي، اليوم الأحد، أنه "بينما ترتفع حالات الإصابة، يتم أيضًا تسجيل المزيد من حالات الشفاء"، داعيا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق من مصادر المعلومات والأخبار عن فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة “هندوستان تايمز”.

وسجلت الهند اليوم الأحد، رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأعلنت الهند تسجيل 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة غير مسبوقة، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 16.96 مليون حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2767 وفاة جديدة، بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بكورونا إلى 192311.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن اليوم الأحد، عن دعمه الكامل للهند بعد التفشي القياسي لـ فيروس كورونا هناك.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر: "قلوبنا مع الشعب الهندي في خضم تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) المروع".

الهند السعودية فيروس كورونا مواجهة كورونا تفشي فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة ١ر٤ درجة يضرب ولاية البنغال الغربية الهندية

إصابات كورونا اليومية في الهند تتخطى 100 ألف

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بواقع 103 آلاف و558 إصابة

الهند تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

ترشيحاتنا

القائمة الكاملة لأسعار انفينيتي 2021 في السعودية

الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء: لم تكن الحرب غاية مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

أفطرت وبعد 5 دقائق اكتشفت أن الأذان لم يؤذن فما الحكم؟ علي جمعة يوضح

التعليم العالي تعلن الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية الصادر لها قرارات وزارية لبدء الدراسة بها

هل إخراج زكاة المال فى رمضان أفضل من باقي الشهور.. البحوث الإسلامية يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

شكوى للنقابة ومطالبة باعتذار .. محمد رمضان في أزمة بسبب إسماعيل ياسين

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بـ شمال سيناء

البنك المركزي يشرح ضوابط مخاطر تقديم خدمات الدفع عبر الموبايل .. اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ