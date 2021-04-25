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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنوفية: تحصين 179 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي

صدى البلد

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا .

 

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة. 

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وفى هذا الإطار، نوه الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وحتى الآن، تم الانتهاء من تحصين 179 ألف و 26 رأس ماشية من الأبقار والأغنام بنسبة 88.1% من إجمالي  203  ألف  و 149 رأس ماشية بنطاق المحافظة، مؤكداً  استمرار الحملة لتغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية وكذا للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

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وأشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية، مؤكداً دعمه الكامل لها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة ، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي جميع الأمراض لزيادة الإنتاج الحيواني ورفع مستوى الحياة المعيشية.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية حملات بيطريه تحصين الأغنام التهاب الجلد العقدي

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