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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريام فارس في احدث ظهور

ميريام فارس تصف حالتها عند سماعها أغنية إعلانها الجديد

مريام فارس
مريام فارس

شاركت الفنانة ميريام فارس متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميريام فارس في الفيديو وهي ترقص علي أغنية إعلانها الجديد، وعلقت قائلة: "مين منكن بصير في متلي كل ما يسمع هالغنية".

 

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

 

وكانت ميريام فارس أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المقام في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية “حبيبي سعودي”، التي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.

 

انستجرام الفنانة أحدث ظهور فيديوهات مريام فارس

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