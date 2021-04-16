والله عيب على اللي جابوكي تاني.. رامي جمال يهاجم مريام فارس

عبر رامي جمال، عن استيائه الشديد بسبب ظهور ميريام فارس في أحد الاعلانات الدعائية في رمضان، بعد أزمتها الأخيرة مع المصريين.

وكتب رامي جمال في خاصية الاستوري على حسابه الرسمي عبر إنستجرام: "والله عيب على اللي جابوكي تاني بعد كلمة أنا تقيلة على مصر.. أنا بطلب من المصريين برفض الإعلان ده ومساعدتك إنك تبقي تريند".

بينما كتبت ميريام فارس تغريدة على تويتر قائلة:" أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان.. فرحانة كتير إني كون Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان.. وحشاني يا مصر".

يذكر أن ميريام فارس، قالت على هامش مهرجان موازين في المغرب عام 2019: "أصبحت تقيلة على المصريين علشان أجري مرتفع عليهم"، وذلك ردا على سؤال عن قلة ظهورها في الحفلات المصرية.