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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندى فى ذكرى تحرير سيناء: شعبنا مترابط يحافظ على مقدراته

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

هنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأمة العربية والشعب المصرى باحتفالات أعياد تحرير سيناء.

 

 وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هذه الذكرى ترفع فيها ألوية الكرامة على صدور هذه الأمة.


وتابع: "هذا الشعب الكريم سيظل مترتبطا للحفاظ والدفاع عن وطنه ومقدراته وهبها الله لبلادنا، وتحية للجيش والشرطة لما يقدمونه من تضحيات".

 

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الرئيس السيسي : في ذكرى تحرير سيناء الغالية أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. 

 

وأكد شيخ الأزهر أن ذكرى تحرير سيناء واستعادتها إلى حضن الوطن هي ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعًا، تخلد ملحمة تاريخية للعزة والكرامة في سبيل استرداد الأرض، وعدم التفريط في أي جزء من تراب هذا الوطن، مؤكدا أن الله قيد لسيناء الحبيبة أبطالًا وجنودًا أوفياء عاهدوا الله على بذل أرواحهم الطاهرة لتحريرها من المحتل الغاصب، وقدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن. 

 

ودعا شيخ الأزهر المصريين إلى استلهام روح النصر لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء‎.‎‏

 

 

 

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