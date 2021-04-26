نية التأجيل.. متحدث التعليم العالي يكشف موقف طلاب الجامعات من العام الدراسي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات ناقش الوضع الحالي لنسب الإصابات بين الطلاب، موضحا أن وزير التعليم العالي شدد على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن طلاب الجامعات يصل عددهم إلى 3ملايين طالب، منوها إلى أن حضور طلاب الكليات العملية أمر هام للغاية حتى يتمكنوا من الحصول على كافة التدريبات الخاصة بهم، وفيما يخص الكليات النظرية لفت إلى أنهم يحضرون إلكترونيا.





وأوضح أن المجلس الأعلى شدد على تقليل عدد الطلاب في المحاضرات العملية، وأيضا تقليل زمن المحاضرات، مشيرا إلى أنه في حالة وجود اشتباه لدي الطالب يمكنه أن يتوجه بقرار من أجل الحفاظ على حقه في دخول الامتحانات.





وشدد على أن الدراسة داخل الجامعات مستمرة ولا وجود للتأجيل.



